Que no te engañen; la verdad detrás de las etiquetas que dicen ‘ecológico’

Ciudad de México.- En ocasiones, en los anaqueles de las tiendas podemos encontrar engaños en los productos, por lo que debemos estar atentos.



Uno de los más comunes está en aquellos que en apariencia son ecológicos, o amigables con el medio ambiente.



pero hoy te ayudamos a identificar y descartar aquellos que no lo son.



Productos que se venden como ecológicos y no lo son:



Por lo general son aquellos que utilizan términos ambiguos para venderse como un ilusorio. Entre ellos encontramos artesanal, natural, casero, artesanal y/o tradicional. Estos términos no significan en forma que hablemos de un producto ecológicamente responsable.



Otro término engañoso es cuando nos dicen que el producto está libre de CFC (clorofluorocarbonados), que dañan a la capa de ozono. Sin embargo, están prohibidos desde hace décadas en la mayoría de los mercados, por lo que, aunque es importante, no deberíamos preocuparnos por ello.



En cambio, cuando encontramos los siguientes términos hablamos de uno que en definitiva se preocupa por el ambiente. Legalmente hablamos de productos que forzosamente deben decir: Ecológico; bio o biodegradable; o incluso orgánico. Si utilizan estos términos sin serlo entonces incurren en un delito.



Por otro lado, habremos de analizar la situación del empaque y o producto. Muchas especificaciones son relativamente falsas cuando nos hablan de productos ecológicos, sin serlo. En ocasiones, lo orgánico es el producto, pero no el empaque, o viceversa (sobre todo en materia de detergentes, por ejemplo).



Ahora, depende de cuánto revises el empaque. Muchos logotipos de identificación podrían ser falsos, por lo que el mayor “asunto” para los consumidores está en leer a detalle los empaques.