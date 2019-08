Qué novedades trajo Gamescom, la gran feria de los videojuegos

El mundo de los videojuegos tiene dos grandes eventos durante el año. Uno fue la E3, que se llevó a cabo en Los Ángeles, y el otros es Gamescom , en Colonia, Alemania, que se estuvo llevando a cabo toda esta semana y termina mañana sábado.Uno de los que dijeron presente en el evento fuecon su plataforma para jugar online,. Funcionará con una cuota mensual de USD 9,99 y estará disponible desde noviembre. Una de las sorpresas que se develaron en Colonia fue que el videojuego Cyberpunk 2077 , que se podrá disfrutar en Stadia.Nintendo tuvo una presentación donde hizo focos en los lanzamientos de estudios independientes para su consola. Juegos como Ori and the Blind Forest: Definitive Edition, Eastward, Röki y Hotline Miami Collection son los títulos más destacados que se podrán disfrutar en Switch.Durante su conferencia para, Microsoft dio a conocer nuevas "herramientas" para sus juegos ya conocidos. Se pudieron ver los modo historia y horda de su clásica franquicia Gears of War, Gear Pop -un videojuego para móviles gratuito donde las figuras inspiradas en personajes de la cultura pop, Funko- y se conoció la fecha de lanzamiento de Age of Empires II: Definitive Edition: 14 de noviembre.Otros videojuegos que se destacaron en este encuentro fueron Little Nightmares 2, desarrollada porEn esta segunda entrega se suma otro protagonista y nuevos escenarios terroríficos con los que tendrán que lidiar Mono y Six. El título se lanzará, para todas las plataformas, en 2020.The Touryst invita a recorrer el mundo teniendo aventuras que van desde hacer buceo hasta explorar las minas de islas exóticas. Un título indie que se suma a la tienda de Nintendo Switch.