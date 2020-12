¿Qué países ya iniciaron la aplicación de la vacuna contra Covid-19?

Escuchar Nota

“Gracias a la Operación Warp Speed (la operación lanzada por las autoridades de EU para facilitar y acelerar el desarrollo, la fabricación y la distribución de vacunas) estamos ahora a la ofensiva contra el virus”, dijo Alex Azar, secretario estadounidense de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), en una rueda de prensa telefónica.

“La vacuna ha sido suministrada a todas las regiones y la vacunación ha comenzado en todas ellas”, señaló Murashko durante una reunión virtual del Gobierno ruso.

Inicia vacunación de personal médico no hospitalario | Brandon Cruz / EL VOCERO https://t.co/mnQ9udVQ3d pic.twitter.com/g35p0iirLx — El Vocero de Puerto Rico (@VoceroPR) December 23, 2020

“Me siento nerviosa pero muy feliz, es el mejor regalo que pude haber recibido en 2020, esto me da para seguir con más seguridad y más bríos, para seguir al frente de esta guerra contra un enemigo invisible”, aseguró durante el acto.

#VIDEO: La mañana de este jueves dio inicio la vacunación contra coronavirus SARS-CoV-2 en México, en su primera fase, María Irene, la primera persona en recibir la vacuna https://t.co/6O7aV9lQzm — Periódico Zócalo (@PeriodicoZocalo) December 24, 2020

¡Ya llegaron! Acaba de aterrizar en Costa Rica el avión con las primeras vacunas contra la COVID-19 de Pfizer/BioNTech. Con trabajo en equipo y rigor técnico y científico, saldremos adelante@CNECostaRica @msaludcr @CCSSdeCostaRica pic.twitter.com/crvNRFhxS6 — Carlos Alvarado Quesada (@CarlosAlvQ) December 24, 2020

[LLEGADA VACUNAS]



Tras el aterrizaje del avión desde Bélgica con las primeras 10 mil dosis de la vacuna Pfizer, el Presidente @sebastianpinera se dirigió al país:

“Estas vacunas son una luz de esperanza”pic.twitter.com/LBctBUG00A — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) December 24, 2020

“La vacuna es un acto de solidaridad, no es una decisión personal. Cuando una persona se vacuna está protegiendo su salud pero también está protegiendo la de todos los que le rodean”, afirmó.

Reino Unido, Rusia y Estados Unidos fueron los primeros países que iniciaron la aplicación de la. Ante un aumento de contagios y el anuncio de regreso al confinamiento en el mundo, las naciones se apresuran para inmunizar a la población e instan a los ciudadanos a no bajar la guardia.En Latinoamérica,centraron este miércoles la atención en la lucha contra el coronavirus al, con los tres primeros países comenzando la vacunación este mismo jueves.Unacompletamente probada este martes, cuando Gran Bretaña comenzó a inmunizar masivamente a su población, un esfuerzo que plantea uno de los mayores desafíos logísticos en la historia de tiempos de paz.Reino Unido fue la, una de las tres vacunas que han reportado resultados exitosos de ensayos amplios después de haber sido desarrollada en un tiempo récord.Ahora el país se enfrenta a la detección de. Esta versión del SARS-CoV-2, ligada a personas que han viajado al Reino Unido desde Sudáfrica, es “muy preocupante” y parece contener más mutaciones que la que ha comenzado a extenderse con rapidez en el sur de Inglaterra.Respecto a las vacunas ya desarrolladas, los científicos dicen que no hay pruebas de que las que se están desplegando actualmente en el Reino Unido –elaboradas por Pfizer y BioNtech– u otras en desarrollo no protegerán contra esta variante del Covid-19.Sin embargo, el ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, informó que el regulador británico ha recibido ya la información necesaria para revisar la aprobación de la vacuna desarrollado por la Universidad de Oxford y la farmacéutica AstraZeneca.El presidente de Estados Unidos,, anunció el lunes 14 de diciembre que ya han comenzado a administrarse las primeras vacunas contra Covid-19, fabricadas por la farmacéutica estadounidense Pfizer y su socio BioNTech., la cual fue aprobada por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, en inglés) el pasado viernes.Tras esta primera aplicación, que se suma a la de Pfizer en el país, dentro de la “ofensiva” del Gobierno contra el Covid-19.El presidente electo de Estados Unidos,también recibió ese día junto con su esposa Jill Biden, la vacuna contra el Covid-19 en un hospital de Nueva York.El ministro de Sanidad de Rusia,, anunció el 15 de diciembre el comienzo de la vacunación contra el Covid-19 en todo el país, el cual suma ya más depor coronavirus.Las autoridades de Moscú fueron las primeras en dar comienzo a la vacunación, procedimiento que arrancó el. Y siguieron con funcionarios municipales, empleados del sector servicios y comercial y de instituciones culturales.Lamostró una eficacia del 91.4% en el tercer y último control efectuado en la tercera fase de los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el Covid-19, tras lo cual Rusia procederá a registrarla en otros países, según informaron el lunes el Centro Gamaleya y el Fondo de Inversiones Directas de Rusia (FIDR).Tras ser uno de los pocos países en empezar la vacunación contra Covid-19 con la vacuna de Pfizer hace ocho días, el 23 de diciembresigue la misma senda, pero con las dey para los sanitarios que no trabajan en hospitales, en lo que será el primer centro de vacunación regional, ubicado en un coliseo de San Juan.Pocas horas después de iniciarse el proceso de vacunación de las dosis de Moderna, la Guardia Nacional de Puerto Rico (GNPR) determinó cerrar la entrada al Coliseo Pedrín Zorrilla, el primer centro regional de inmunización contra el coronavirus, tras llegarse al tope de vacunas disponibles.En la. En la siguiente, personas de 65 años o más que no viven en ambiente congregado y trabajadores de primera línea.Después irán los mayores de 16 años con enfermedades crónicas, encarcelados, personas con discapacidad, en albergues, personal de asistencia espiritual, estudiantes de universidades y colegios, personal que labora en restaurantes, y trabajadores de otros servicios esenciales. Por último, la población mayor de 16 años sin historial de enfermedades crónicas.La primera persona en recibir la vacuna anticovid en México fue, enfermera especialista, a quien minutos antes de las 8 de la mañana de este jueves 24 de diciembre le aplicaron su dosis en el Hospital General de México.Costa Rica comenzó a aplicar este jueves sus primerasen hogares de ancianos y a personal de salud.El presidente costarricense,, aseguró que los primeros en vacunarse serán los trabajadores de salud de primera línea y adultos mayores que viven en residencias.Costa Rica tiene un acuerdo con Pfizer/BioNTech para. Además, tiene un compromiso conpara cubrir a 500 mil personas y otro con el, con el fin de proteger a un millón de personas.Con estas vacunas, Costa Rica espera cubrir el 80 % de la población mayor de 18 años de edad.El país comenzará este mismo jueves la vacunación cuando reciba, a las 07.00 hora local, el primer cargamento de la vacuna de Pfizer/BioNtTech.Chile, que suma ya más de, ha suscrito acuerdos con otros laboratorios para la distribución de vacunas entre los que destacan la firma china, ely el grupoen colaboración con la universidad de Oxford.Se estima que la vacuna, que, que representan aproximadamente. El resto de la población, cerca de 15 millones de chilenos, la podrá obtener durante el primer semestre de 2021.