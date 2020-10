¿Qué pasa si duermes con el cabello recogido?

Escuchar Nota

México.- El cabello enmarca tu cara, su presentación puede hacerte lucir un rostro más afinado, una frente menos prominente o bien, ayudarte ver más joven o incluso con más edad, según lo que requieras.



Por ello, una considerable parte de mujeres pone tanta atención en su cuidado, el cual puede ir desde aplicar mascarillas capilares hasta hacer despuntes regulares, o bien, recurrir a tips menos invasivos como trenzarlo.



No obstante, hay una pugna que posiblemente provenga desde la época de tu mamá, abuelas e incluso de generaciones más antiguas, la cual debate si es bueno o malo dormir con el pelo recogido.



Por eso, aquí te decimos qué pasa si recoges tu cabello para dormir y cuáles son las alternativas que puedes tomar en cuenta para que tu cabello no se enrede mientras te adentras en el mundo de los sueños.



Pérdida de pelo ¿eres tú?



Resulta que de acuerdo con el sitio web de las clínicas capilares y centros de estética avanzada Lorenzo Vila, al dormir con el pelo amarrado propicias su caída. De hecho, esto puede ocasionar un freno en el crecimiento natural de tu pelo, por lo cual, si buscas que tu cabello crezca de manera abundante, lo mejor es que evites atarlo por las noches.



Ya no deslumbrarás con tu brillo



Si eres una persona que se ata el cabello desde hace muchos años, es posible que lo notes opaco por las ataduras a las que lo has sometido por tanto tiempo. Al respecto, las clínicas Lorenzo Vila establecen que amarrarte el cabello para dormir perjudica la circulación.



Lo anterior se debe a la presión que las ligas ejercen sobre el cuero cabelludo, mismo que en términos simples está sometido a un continuo tirón, cuestión que afecta su circulación normal y puede llegar a perjudicarlo ocasionando falta de brillo e incluso resequedad.



¿Qué son estos puntitos blancos?



Caspa, esas pequeñas partículas blancas que causan tanta picazón en el cuero cabelludo pueden haber surgido por amarrarte el cabello en las noches.



De hecho, según el sitio web de los fabricantes de colchones Maxcolchon, problemas como la dermatitis y la caspa pueden darse sobre todo si duermes con el pelo recogido, ya que “la transpiración disminuye y el cuero cabelludo puede estar más sensible a irritarse e inflamarse”.



En este sentido hay que considerar que datos de la Clínica Mayo señalan que los signos y síntomas de la caspa pueden ser más intensos si estás estresado, y suelen aparecer en las estaciones frías y secas, tales como el otoño y el invierno.



Por ello en esta época del año te recomendamos evitar hacerte colas de caballo para dormir, aunque si la costumbre te impide dormir con el pelo suelto, puedes optar por trenzar tu cabello, solo recuerda que la mejor opción es dejar que tu pelo sea libre.