Qué pasa si no notificas al SAT la venta de un auto usado

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Cuando se vende un auto usado solemos responsabilizarnos por entregarlo en perfectas condiciones para que pueda correr hasta en autopistas: El comprador revisa el kilometraje, el estado de la carrocería, la transmisión mecánica, entre otros detalles; sin embargo, que el carro que vendemos esté en buen estado no es lo único por lo que debes preocuparte.



Cuando vendes algún bien recibes un ingreso extra, y éste se debe declarar ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) quien te cobrará un impuesto por la operación. Esto sucede en la venta de un automóvil usado, la persona física tendrá que pagar impuestos sobre la utilidad de la venta de ese carro.



Si no notificas sobre estos movimientos al SAT, puedes ser acreedor a multas e incluso puedes afectar tu historial crediticio. Conoce todos los detalles al respecto.



¿Cómo se determina el impuesto?



La cantidad sobre la que se grava el impuesto es únicamente la utilidad, y el monto de impuestos a cobrar se topa en el 35% del valor de la unidad en el caso de una operación entre particulares.



Si la venta del auto usado se realiza entre una persona física —un particular que vende— y una persona moral —una empresa que compra— no habrá retención de impuestos mientras la operación no sea mayor a 175 mil pesos, monto máximo deducible para el SAT.



¿Debo inscribirme en el RFC?



Si no estás dado de alta en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y deseas vender un auto usado deberás inscribirte, ya que el Régimen de Enajenación de Bienes señala que todas las personas deben notificar en su declaración anual los ingresos provenientes de la venta o permuta de propiedad de bienes sin importar si están inscritas en el RFC o no.



De esta forma es importante realizar este trámite antes de poner a la venta el auto usado. Puedes realizarlo en la página del SAT, en el apartado de Trámites y servicios para personas físicas.



¿Qué pasa si no notifico la venta?



Notificar la venta de un auto usado es obligatorio, por lo que en caso de no hacerlo puedes ser multado o auditado, además de generar recargos.



De acuerdo con el Reglamento del Código Fiscal, cada obligación no declarada dentro de su plazo correspondiente puede generar una multa de entre mil 400 y 17 mil 370 pesos, de esta forma es importante que te des de alta en el RFC, notifiques al SAT la venta y pagues el impuesto correspondiente.



Si no cumples con tus obligaciones fiscales puedes tener consecuencias más allá de las multas, ya que el SAT puede informar a las instituciones bancarias sobre el incumplimiento de tus pagos, lo que afectará tu historial crediticio e imposibilitará que obtengas un préstamo.



Deducción de impuestos



Si realizas la compra de un auto usado a un particular, no hay emisión de facturas de por medio, con lo que te será imposible incluir la operación en tu deducción de impuestos, a diferencia de la compra a una empresa que está obligada a facturar.



Al comprar un vehículo usado puedes deducir los gastos si te encuentras bajo el régimen de honorarios, actividad empresarial o régimen de incorporación fiscal, donde el máximo deducible es de 175 mil pesos.



Ahora que lo sabes, no dejes pasar por alto la notificación al SAT sobre la venta de autos usados y evita la multas y consecuencias en tu historial crediticio.