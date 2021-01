¿Qué pasa si recibo una vacuna distinta en la segunda dosis?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- ¿Se pueden mezclar y combinar las vacunas para el Covid-19?



Los expertos en salud dicen que las dos dosis deben ser de la misma vacuna.



Por el momento, las vacunas contra el coronavirus que se desarrollan en Estados Unidos, Gran Bretaña y en otras partes del mundo requieren dos dosis con unas semanas de diferencia.



En Estados Unidos, donde se distribuyen las de Pfizer-BioNTech y Moderna, las autoridades sanitarias dicen que las vacunas no son intercambiables. En Gran Bretaña, donde se emplean la de Pfizer-BioNTech y la de AstraZeneca y la Universidad de Oxford, los responsables dicen que las dosis deberían ser consistentes.



Pero en el improbable escenario de que el mismo tipo no esté disponible o se desconozca cuál se aplicó primero, las autoridades británicas dicen que está bien inocular la que esté disponible en la segunda dosis. Dado que las dos que se administran allí funcionan de forma similar, sostienen que es mejor combinar dosis no coincidentes que la protección parcial que ofrecería la primera inyección.



Pero ante la falta de estudios, las dosis de las vacunas no deben mezclarse, apuntó Naor Bar-Zeev, experto en vacunas de la Universidad Johns Hopkins.



Si la gente recibe una vacuna distinta en la segunda dosis de la que le administraron en la primera por accidente, es probable “que funcione bien y sea bien tolerada”, pero se necesitan evidencias para estar seguros, agregó Bar-Zeev.