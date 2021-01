¿Qué pasa si ya no puedo pagar mis deudas? ¿Qué debo hacer?

Escuchar Nota

y enfrentas problemas para pagarlas,, busca un plan con el banco o acreedor. | Foto: ReformaSi te atrasas en los pagos, además de los intereses normales, tendrás queo comisiones por no realizar tus abonos a tiempo. Si te tardas mucho, la deuda que ahora es muy difícil de pagar se volverá a imposible.Otra consecuencia es que, más si la entidad que te prestó tiene relación con el Buró de Crédito. Todo lo bueno o malo que hagas enLa consecuencia de no pagar es que tu mal historial te convierta en una persona no confiable. Olvida que te vayan a prestar para un crédito automotriz o hipotecario, incluso no podrás acceder a préstamos personales o tarjetas de crédito. En general,Lo principal es que teal que le debas. A estas empresas lo que les conviene es que pagues, pues a ellos de nada les beneficia simplemente ponerte una malasi al final el dinero que te prestaron no regresa a sus arcas.No esperes a que la deuda se vaya por los cielos, pues será más difícil que te ayuden a encontrar una solución. Un método bastante común es unificar tus deudas. Por ejemploy una tarjeta de crédito, lo ideal será buscar unificar todas tus deudas en una sola,y no tres. De esta forma te generan un plan de pagos al cual sí deberás ajustarte. Esto de entrada te da un orden de las cosas.Hay bancos que aceptana una de sus tarjetas de crédito. Esto aplica también para las tarjetas de otros bancos. Lo que pasa es queTu ganas porque liquidas todas las deudas (eliminando sus intereses y comisiones independientes) y concentras todo en una sola. El banco también gana porque sobre las deudas que asumió te cobrará una tasa de interés que le deje ganancias, pero al final, será un crédito con una sola tasa y no varios.Cuando hagas este proceso, sé realista en cuanto a los montos que podrás estar pagando. No seas demasiado optimista y opta por el tiempo que sea prudente. En este nuevo plan de pagos no debes fallar. Normalmente los. Recuerda que entre más tiempo tardes en pagar los abonos serán menores, pero el acumulado de intereses será mucho mayor. Pidey veas - analizando tus posibilidades - la mejor opción para ti.Como siempre, te recomendamos hacer un presupuesto. Esto no es algo que debas hacerDebes hacerlo siempre porqueque debes hacer en el tiempo (agua, luz, vivienda, alimentos, etc) y compararlos a tus ingresos. Así te ayuda a mantener el balance y detectar a tiempo si llegarás bien a fin de mes o hay recortes que debes hacer en tus gastos.