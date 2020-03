¿Qué pasará el 9 de marzo? Explican que pasará en caso de unirse o no al movimiento

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Un día sin mujeres en centros de trabajos, escuelas o calles bajo la consigna “El nueve nadie se mueve” es el llamado de colectivos feministas que convocan a las mujeres del país para unirse al paro nacional.



Se trata de una protesta simbólica, que convoca a no salir de casa, comprar en ninguna tienda, ni establecimiento comercial, para hacer visible la aportación a la actividad económica y la ausencia del trabajo de las mujeres en cada empleo o casa.



Sin embargo, no todas las mujeres, por razones económicas pueden ausentarse de casa o sus empleos, aunque pueden unirse a la visibilización de este movimiento que exige justicia y mayor seguridad ante los diversos crímenes de actos de violencia atroz en contra del género femenino.



La Red Nacional de Refugios AC recomendó a estas mujeres hacer un paro simbólico dentro de sus trabajos, deteniendo sus labores al mismo tiempo por al menos 10 minutos, utilizar una prenda que refleje la resistencia y la lucha por los derechos de las mujeres.



Compartir dentro de sus espacios laborales el significado e importancia del movimiento 8M y las formas en que pueden sumarse así como visibilizar en redes sociales con el hashtag #sinoparoesporque para evidenciar los motivos que no permiten la autonomía en un sistema laboral.



El artículo 47 de la ley federal del trabajo establece que un patrón puede despedir justificadamente a una empleada si tiene más de tres faltas injustificadas en un periodo de 30 días.



Significa que pueden despedirte sólo si el 9 de marzo es tu cuarta falta injustificada en un mes, o si después de parar el 9 de marzo faltas injustificadamente o no pides permiso para hacerlo otras tres veces en los próximos 29 días.







Entre las actividades que los hombres pueden apoyar durante el movimiento se encuentran:



- Charlar sobre el tema con otros hombres, conocer de qué se trata el movimiento y cuáles son las demandas que solicitan las mujeres



- Si eres padre, cuida a tus hijos e hijas y conoce a fondo las labores que hacen las mujeres en su rol de madres y aporta cada día ejerciendo tu paternidad no como un favor hacia tu pareja



- si eres trabajador, cubre a tu compañera, denuncia si es vulnerada, no ejerzas algún tipo de acoso



- Releva a las mujeres cuidadoras o que se encargan de las tareas en tu casa y valora su trabajo diario aportando todos los días en éstas.



- Respeta las marchas separatistas y en caso de ser mixtas, escucha las demandas y permanece en las filas traseras.