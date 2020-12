¿Qué pasará en Cuba a partir de la unificación de su moneda?

Escuchar Nota

Cuba se apresta a realizar fuertes correcciones en su economía a partir del próximo 1 de enero, al mismo tiempo que entra en vigor la unificación de su moneda, según anunció el presidente Miguel Díaz-Canel.Se trata de una "Tarea de Ordenamiento", que incluye seis acciones básicamente financieras previstas y aprobadas desde 2013, y que esperaban un mejor momento económico para su aplicación, pero que ya resultan impostergables.Sin embargo, lo complejo del problema despierta inquietudes en la población, y alertas desde la academia sobre posibles procesos inflacionarios, que el gobierno admite como un riesgo.Eliminación del peso convertible (cuc). Cuba cuenta con dos monedas desde hace 26 años. El peso cubano (cup), utilizado por el Estado para pagar salarios y cobrar los servicios básicos; y el peso convertible (cuc), cuyo valor es igual al dólar y equivale a 24 cup. Con esta medida las autoridades buscan eliminar distorsiones de la economía y dieron un plazo de seis meses para su salida total de la circulación.Unificación de las tasas de cambio. Quizás esta es la medida más importante y sensible, pues es lo que permite un equilibrio entre la economía doméstica con el mercado externo, del cual Cuba es sumamente dependiente.Actualmente hay dos tasas de cambio principales. Una para las empresas estatales (correspondientes al 85% de la economía), que es de un cup con valor de un dólar y que provoca grandes distorsiones y desequilibrios en la economía. La otra tasa, válida para la población en general, es un dólar equivalente a 24 cup. Esta última será la que prevalezca como tasa única, informó Díaz-Canel. Está previsto que esto impacte de manera directa e inmediata en la macroeconomía, así como en las pequeñas economías domésticas.Devaluación. Con la nueva tasa de cambio única de 24 cup por dólar, se produce una devaluación sustancial de la moneda nacional frente a la divisa estadounidense para el sector empresarial, no así para la población en sus ahorros.Incremento de precios. Las autoridades anticiparon un aumento generalizado de precios y aunque no han dicho su cuantía, han comenzado a publicar algunos de los nuevos precios. El mejor ejemplo es el costo del pan racionado diario, que pasa de 5 centavos a un peso.Se prevé que sólo queden algunos apoyos como al precio de la leche para niños y de los medicamentos para enfermedades crónicas. La política será subsidiar personas y no productos como hasta ahora.Incremento de salarios y pensiones. Para equilibrar todo lo anterior, el gobierno tiene previsto un aumento promedio de 450% los salarios y de 500% las pensiones. Para ello, las autoridades han determinado una canasta básica, cuyo monto no han revelado.El salario mínimo establecido será de 2.100 pesos mensuales y las pensión mínima de 1.528. Hasta ahora el salario mínimo es de 400 pesos y la pensión de 280.Con información de Excélsior