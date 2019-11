¿Qué pasará si Trump declara al narco mexicano como terrorismo?

Ciudad de México.- Donald Trump, presidente de Estados Unidos, dijo este martes que designará oficialmente a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas, pero ¿qué significa esta designación?



Actualmente el Gobierno estadounidense tiene a 68 organizaciones a nivel mundial declaradas oficialmente como terroristas, entre las que destacan Al Qaeda, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, el Sendero Luminoso, entre otras.

¿Cuál es el proceso?



De acuerdo con la web oficial del Gobierno de Estados Unidos, la vía más rápida es una orden ejecutiva del presidente Trump, lo que evitaría el proceso de aprobación por parte del Congreso estadounidense.



El segundo camino es una designación por parte del secretario de Estado de conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad.



“Las designaciones de organizaciones extranjeras terroristas desempeñan un papel fundamental en nuestra lucha contra el terrorismo y son un medio eficaz para reducir el apoyo a esas organizaciones y para presionar a los grupos para que salgan del territorio de EU”, indica el portal.



Para considerarlas como tal, debe tratarse de organizaciones cuya actividad amenaza la seguridad de los ciudadanos estadounidenses o la seguridad nacional, es decir las relaciones exteriores y los intereses económicos de los Estados Unidos.



La Oficina Antiterrorismo del Departamento de Estado monitorea continuamente las actividades de las organizaciones en el mundo para identificar a las que realicen actos considerados terroristas.



Al detectarlas, analiza sus ataques e investiga si ha participado en la planificación de futuros actos de terrorismo o si tiene la capacidad real de llevarlos a cabo.



Una vez que se determinó lo anterior, los datos recabados serán enviados al Congreso y se da un plazo de siete días para que se haga el nombramiento de manera oficial. Si no hay una acción de bloqueo de la designación por parte de alguna fracción del Congreso, entonces se publica en el Registro Federal y surte efecto en ese momento.



¿Puede intervenir el Ejército de EU en México?



De acuerdo con la Ley Pública 104-132 o Ley Contra el Terrorismo, el presidente puede hacer uso de la fuerza militar para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura utilizada por una organización formalmente llamada terrorista.



“El presidente debe utilizar todos los medios necesarios, incluida la acción encubierta y la fuerza militar, para interrumpir, desmantelar y destruir la infraestructura internacional utilizada por los terroristas internacionales, incluidas las instalaciones de entrenamiento terrorista en el extranjero y los refugios seguros”, dicta la Ley, promulgada por Bill Clinton en 1996.



Además, EU podría echar mano de la resolución 1368 del Consejo de Seguridad de la ONU, que hace corresponsables a quienes “hospeden” a organizaciones terroristas. Esto, a los ojos de algunos en Estados Unidos, podría incluir países que no hacen suficiente para detenerlos en su territorio, escribió en su cuenta de Twitter la analista Fernanda Caso.



"El test “unwilling or unable” (que no quieren o que no pueden). Esta es una definición que Estados Unidos ha utilizado para entrar a países que no cooperan con ellos en la lucha antiterrorista", además.



¿Qué implica la clasificación?



A partir de que se nombra formalmente a una organización como terrorista se vuelve ilegal para cualquier persona proporcionar apoyo o recursos materiales a ese grupo.



El ‘apoyo o recursos materiales’ se define como cualquier propiedad tangible o intengible, servicio, instrumentos monetarios, alojamiento, capacitación, asesoramiento o asistencia de expertos, documentación o identificación falsa, equipo de comunicaciones, instalaciones, armas, explosivos, personal, y transporte. Se excluyen medicamentos o materiales religiosos.



Los miembros de una organización terrorista extranjera son inadmisibles y pueden ser removidos, en caso de ser identificados, de Estados Unidos.



Cualquier institución financiera que tenga en su poder o controle fondos de una organización terrorista deberá conservar la posesión y el control de esos recursos e informar a la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Tesorería de Estados Unidos.



Otro objetivo de la designación es aumentar la conciencia pública y el conocimiento de la sociedad de la existencia de un grupo criminal. También envía un mensaje de preocupación a otros gobiernos con respecto a las organizaciones nombradas.



¿Se puede revocar?



Sí, el Gobierno estadounidense indica que una organización terrorista extranjera puede presentar una solicitud de revocación dos años después de su fecha de designación o dos años después de la fecha de su petición de revocación más reciente, en caso de que la exista.



Deberá presentar evidencia de que las circunstancias que forman la base de la designación han cambiado lo suficiente para considerar que se le puede retirar la etiqueta.



Este martes el presidente Donald Trump dijo en una entrevista que designará a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.



La familia LeBarón fue víctima de un ataque armado el 4 de noviembre, que dejó 3 mujeres muertas y 6 niños fallecidos en el municio de Bavispe, Sonora. Tras los acontecimientos, la familia LeBarón acusó que los responsables habrían sido sicarios de cárteles del narcotráfico.



Con información de El Financiero.