Qué pasaría si Thanos aniquilara a la mitad de la población

Esta nota contiene algunos detalles de las películas de Avengers.Es interesante darle una mirada a las ideas de quien es quizás, uno de los más famosos economistas del universo: Thanos Mad Titan, el villano de la película Avengers: Infinity War.Como sabrán los que han visto el film, Thanos, como cualquier buen economista, está muy interesado en la disponibilidad de los recursos escasos en un universo sobrepoblado.Entonces se propone aniquilar a la mitad de la población. Y, ya advertimos que aquí había spoilers, lo consigue.En la siguiente película, Avengers Endgame, se desarrolla el tema de cómo revertir el daño y los 4.000 millones de sobrevivientes están de luto por los caídos.Los Avengers tienen la misión de revivir a la mitad de la humanidad.Estamos frente a esta extraordinaria situación de perder a la mita de la población. ¿Hay algún precedente histórico?Sí, a mediados del siglo XIV, se produjo la pandemia de la peste negra y mató entre un 30% a un 60% (o incluso más) de la población en Asia, el Medio Oriente, África y Europa.Eso se acerca entonces a la mitad de la población. Esto nos da un punto de referencia histórico para evaluar la política de Thanos. ¿Cuáles fueron los efectos de la peste negra?La mayor parte de mi investigación está focalizada en el análisis de los restos humanos de aquella época.Al menos por algunas generaciones después de la muerte negra, hubo mejorías en las tasas de sobrevivencia, es decir una persona promedio llegó a vivir más tiempo que antes de la pandemia.La salud entonces, mejoró, al menos temporalmente.Esto no considera la salud mental u otros aspectos de la vida. Pero quizás incluso hasta 200 años después del evento, la gente vivió más años.La peste negra a mediados del siglo XIV hizo desaparecer a cerca de la mitad de la población mundial.Hay muchas razones. La peste negra produjo una gran escasez de mano de obra y como resultado, los sobrevivientes tuvieron oportunidades económicas que no habían tenido anteriormente.En Inglaterra, por ejemplo, los salarios se incrementaron enormemente.Para los agricultores, el salario real aumentó 50%. La gente de todos los estratos sociales tuvo acceso a más y mejor comida.Bueno... algunos días sí y otro no. Pero la mayor parte del tiempo diría que hay otros mecanismos para mejorar el bienestar de la mayor parte de las personas en el planeta, en vez de matar a la mitad.Entrevista con Zachary Feinstein, profesor de ingeniería de la Universidad de Washington en St. Louis, Estados Unidos, y autor del blog Fictionomics.Usted tiene una postura controvertida, argumentando que hay efectos económicos negativos de perder a la mitad de la población mundial. ¿Cuáles serían esos efectos?Pensemos primero en los efectos sobre una persona o una empresa en particular.Hay una expresión conocida como el "factor bus", que se refiere a cuántos de tus empleados podrían ser atropellados por un bus, antes de que tus proyectos se paralicen, antes de que pierdas el conocimiento institucional y la especialización que requieres para funcionar como una compañía.Si perdiéramos a la mitad de la población de un segundo a otro, virtualmente cada empresa que requiere cierto nivel de especialización, excedería su "factor bus".Los gigantes como Google, Facebook, Amazon, tendrían problemas significativos.Y en otros casos quizás nadie sabría las claves para entrar a los correos corporativos, por ejemplo. Me refiero a conocimiento básico que se perdió con los que ya no están...Si desaparece la mitad de la población, las empresas con mayor grado de especialización no podrían funcionar.Tenemos el "factor bus". Imaginemos que logramos lidiar con eso, es decir, se produce un shock, pero logramos ajustarnos. ¿Qué más podría ocurrir?Mis estudios están focalizados en crisis financieras. La crisis de que vivimos en 2008 es la mayor que hemos tenido en nuestra historia reciente.Comenzó en Estados Unidos por el colapso del mercado inmobiliario. Si miramos lo que pasó, en el contexto de perder la mitad de la población mundial, tendrías más oferta en el mercado.Hoy tenemos a la mitad de la gente que necesita casas, pero en ese escenario, habría menos demanda por viviendas.Habría menos personas interesadas en comprar. Los precios caerían al suelo.Los millennials deben estar pensando que esto es una gran noticia...Si vives en Nueva York o Londres, podrías comprar una vivienda. Pero esta crisis generaría masivos procesos de ejecución hipotecaria, incumplimientos en el pago de créditos hipotecarios. Como vimos en 2008, esto se expandió por todo el sistema financiero y provocó una gran recesión.Thanos pareciera seguir las teorías del economista Thomas Malthus. ¿Cuáles son las similitudes de pensamiento entre Thanos y Malthus?La economía malthusiana parte de la idea de que hay recursos limitados y por lo tanto, el crecimiento de la población siempre estará limitado por estos recursos, es decir, siempre estaremos en un nivel de subsistencia.Como podemos ver en países como Estados Unidos o Reino Unido, esa no es la manera en que la economía de los países ricos funciona en estos tiempos.Thanos estaba preocupado porque la sobrepoblación provocaría una catástrofe, mientras que Malthus pensaba que sin necesidad de una catástrofe, el sistema nos mantendría en este permanente nivel de subsistencia. Estaba equivocado...Estaba equivocado y Thanos también está equivocado.Este artículo fue adaptado a partir de un programa de radio de la BBC.