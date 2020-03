Qué pasó con la madre del pequeño Gabriel que fue golpeado hasta morir

Escuchar Nota

>Este mes Netflix estrenó el documental “The Trials of Gabriel Fernandez”, queEl caso conmocionó a Estados Unidos, porque además de dejar al descubierto las atroces agresiones y humillaciones que vivió Gabriel, también explora los fallos y errores en el sistema de protección a menores en aquél país.Pearl Fernandez, mamá de Gabriel, se declaró culpable de un cargo por asesinato y de una imputación agregada al caso por las torturas que sufrió su hijo por su parte y la de su pareja Isauro Aguirre., aunque aún no recibe la fecha de su ejecución, mientras que ella fue condenada a cadena perpetua, sin opción de libertad condicional.relacionado con el asesinato de Gabriel.Durante el juicio, la mujer fue evaluada por la psicóloga clínica Deborah S. Miora, quien concluyó que la mujer contaba con una capacidad intelectual “severamente ilimitada”.Eso la dejó “prácticamente incapaz de usar el pensamiento para guiar su comportamiento y moderar sus reacciones emocionales”.Que la madre de Gabriel admitiera que cometió el asesinato de manera intencional fue crucial para salvarse de la pena de muerte.Y es que el argumento central de la defensa de Aguirre era que él no era culpable, puesto que aunque sí cometió los atroces actos contra el pequeño, sus abogados aseguraron que nunca lo hizo con la intención de quitarle la vida.Actualmente Pearl Fernandez se encuentra recluida en la prisión para mujeres del estado de Chowchilla, en el condado de Madera, en California.