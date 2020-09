¿Qué paso con los protagonistas de ‘Las Brujas’?, así lucen actualmente

Escuchar Nota

la cual fue dirigida por Nicolas Roeg.además, con el paso del tiempo, se convirtió enLa descripción de las brujas es muy singular: son calvas con ojos color purpura, manos deformes, pies cuadrados, sin dedos, y un olfato muy sensible, por lo que el aroma de los menores les produce náuseas.La abuela de Luke añadió que a pesar de que aparentan ser humanas, las brujas se delatan al rascarse constantemente la cabeza porque las pelucas que usan les irritan la piel, a su vez, hacen frecuentemente gestos de asco a los niños. Cuando Helga era niña, su amiga de la infancia Erica fue víctima de una bruja y pasó el resto de su vida encerrada en una pintura; mientras que ella perdió uno de sus dedos al enfrentarse con las brujas.No obstante, Luke crea un plan para arruinar los planes de “La Gran Bruja” de acabar con todos los niños del mundo.Octavia Spencer, Stanley Tucci y Chris Rock. Este film estaba previsto estrenarse este 2020, pero debido a la pandemia de coronavirus, que ocasionó la suspensión de la última parte de grabaciones de la cinta, fue reprogramada para octubre del 2021.¡Calma! No todo es tristeza ya que para ponerte al corriente y desempolvar viejos tiempos, puedes ver la cinta original de 1990 y recordar al elenco original de The Witches, el cual está conformado por las actrices Anjelica Huston, Mai Zeitterling y Jane Horrocks, además de las actuaciones de los entonces niños Jasen Fisher y Charlie Potter; pero si no los recuerdas aquí en De10.mx te presentamos el antes y el después de estas actrices y actores, así como su trabajo después de su participación en Las Brujas.Tras incursionar en diversas películas de drama, Huston aceptó el papel de Eva Ernst “La Gran Bruja” para darle un giro a su carrera. Un año después de su participación en La maldición de las brujas, hizo la secuela La Familia Adams como Morticia. En 2003 interpretó a la Señorita Harridan en La Guardería de Papá; y recientemente apareció en John Wick: Capítula 3 Parabellum y en Justicia Ártica: Thunder Squad. Sin duda una de las grandes actrices de Hollywood.Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson Productions y AP/Mark LennihanLa actriz sueca dio vida a Helga o mejor conocida como la abuelita de Lucke Eveshim, quien lo protege de las brujas para evitarle algún daño como ella lo sufrió en su infancia. Tres años después, Zeitterling apareció por última vez en Morfars Resa; ya que el 17 de marzo de 1994, Mai falleció en Londres a los 63 años a causa de cáncer.Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson ProductionsFisher protagonizó al tierno Lucke Eveshim, aquél niño que recibió la Fórmula 86 para convertirse en un ratón. Por su excelente trabajo en la cinta, Jasen fue nominado a un premio Saturn a la mejor interpretación de un actor más joven a sus 10 años. Posterior a ello, Jasen interpretó a Ace, uno de los niños perdidos en la cinta Hook (1991) y este fue su último papel dentro de la industria cinematográfica antes de retirarse de los reflectores. De acuerdo con declaraciones de su madre, Eraina Lee Cecci, su hijo se dedica al golf profesional en Florida.Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson Productions y Warner BrothersEl éxito vino para Horrocks tras destacar como Miss Irvine, una asistente joven y tímida bruja que constantemente es objeto de malos tratos y humillaciones por parte de “La Gran Bruja”. La actriz británica es también conocida por su papel como Bubble en la comedia británica Absolutamente fabulosas. Jane continuó vigente dentro de la televisión americana y en el cine al prestar su voz en Arthur Christmas en 2011, y al año siguiente como narradora del programa Get your hose in order (Pon tu casa en orden).Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson Productions y Fox Searchlight PicturesRowan Atkinson dio vida a Mr. Stringer, el gerente encargado del Hotel Conualles. En el mismo año en que se estrenó la película, Atkinson lanzó su creación Mr. Bean, personaje inspirado en Charles Chaplin, en la televisión británica y más tarde a nivel mundial. Este personaje le dio fama internacional. En 2012 fue visto en la participación de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de Londres y hace dos años apareció en Johnny English Strike Again.Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson Productions y AP/ Giles KeytePotter protagonizó al pequeño Bruno Jenkins, la primera víctima de “La Gran Bruja” al suministrarle la poción que lo convirtió en ratón. Tras el rodaje, Potter se retiró de la actuación para continuar con sus estudios y dedicarse a las leyes y el derecho comercial. Actualmente se sabe que es asesor de una empresa en comunicación de Inglaterra.Fotos: Lorimar Film Entertainment /Jim Henson Productions y brunswickgroup.comInformación De10.mx