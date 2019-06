¿Qué pasó en Pasta de Conchos?

El 19 de febrero de 2006, la acumulación de gases provocó una explosión en la mina 8 de la unidad Pasta de Conchos, ubicada en el municipio de San Juan de Sabinas, en Coahuila.La explosión en la mina, propiedad de la empresa Grupo México, dejó con quemaduras de primer y segundo grado a 11 trabajadores que lograron salir; mientras que 65 mineros murieron.Tras el accidente, inició el rescate de los cuerpos de los mineros atrapados; sin embargo, sólo se pudieron rescatar a dos, identificados como Felipe de Jesús Torres Reyna y Manuel Peña Saucedo.Sin embargo, tras un estudio, la empresa determinó que entre el 25 y el 75 por ciento de la mina estaría inundada y que existía contaminación biológica.El 4 de abril de 2007, los trabajos de rescate fueron suspendidos.En febrero de 2011, Javier Lozano, entonces secretario del Trabajo en el gobierno del presidente Felipe Calderón, dijo que no había posibilidad de un rescate de cuerpos, ante la exigencia de los familiares de las víctimas.A 13 años del accidente, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el rescate de los cuerpos de los mineros es posible y se comprometió a entregar los restos a sus familiares.A la promesa se sumó Napoleón Gómez Urrutía, ex líder sindical minero y senador por Morena, quien pidió además una indemnización para las familias de las víctimas.El 1 de mayo, el Presidente anunció la reactivación de los trabajos de rescate en la mina."Es un acto de justicia y un compromiso que hicimos desde hace algún tiempo"."Se habló con los familiares. Luisa María Alcalde (secretaria del Trabajo) habló con los familiares y es una petición que vienen haciendo desde hace mucho tiempo", aseguró durante su conferencia matutina el 1 de mayo.López Obrador encargó a Luisa María Alcalde ejecutar el programa, el que contempla integrar un comité con funcionarios del gobierno y familiares de las víctimas para llevar a cabo el rescate."Ahora que estuve en Sabinas mencioné que si es necesario voy a hablar con los presidentes de Estados Unidos, de China, con la canciller de Alemania, Angela Merkel, porque son los países que tienen más desarrollo tecnológico en cuanto a minas de carbón y si se requiere les vamos a pedir que nos ayuden, lo haré personalmente."Lo haré con ese propósito y vamos a integrar un buen equipo", dijo López Obrador en la conferencia de prensa matutina del 7 de mayo.​En tanto, Luisa María Alcalde y Napoleón Gómez Urrutía aseguraron que se buscará la opinión de expertos y que se está integrando un equipo para realizar el rescate.Sin embargo, la secretaria del Trabajo dijo que aún no se han realizado dictámenes para determinar si es posible la incursión en la mina.Al respecto, el senador Javier Lozano ha recalcado que es imposible el rescate de los cuerpos de la mina y que no se debe poner en riesgo la vida de más personas.Mientras que el doctor José Luis Fernández Zayas, ex presidente del Foro Consultivo que en 2008 firmó el documento que no recomendaba ingresar a la mina de Pasta de Conchos tras la explosión, indicó que con el tiempo, las condiciones en la zona pudieron cambiar y que podría ser posible el rescate de los cuerpos.Los familiares de las víctimas han apoyado el plan de López Obrador, sin embargo, aún no hay una fecha establecida para iniciar los trabajos de rescate, pues ni si quiera se ha realizado el estudio para determinar si la zona sigue contaminada.El 10 de mayo, se instaló un comité para dar seguimiento al proceso de rescate de los cuerpos.El comité está integrado con personal directivo de la Secretaría del Trabajo, así como por la Secretaría de Economía (Subsecretaría de Minería), y la representación de las víctimas de Pasta de Conchos.Además participan la Organización Familia Pasta de Conchos, del Servicio Geológico Mexicano, de la UNAM, y del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro PRODH).El comité acordó la creación de un equipo técnico de expertos nacionales e internacionales que se encargará de determinar la viabilidad del proyecto como el método más adecuado para el rescate de los cuerpos.El 17 de mayo, inició la conformación del expediente técnico único que permitirán tener la mayor comprensión del caso y facilitar la labor de decisión a los expertos nacionales y extranjeros de los países que fueron invitados a cooperar en el rescate: Alemania, Estados Unidos y Australia.Como parte de las primeras acciones, la secretaria Alcalde Luján viajó a Alemania, el 28 de mayo pasado, para concretar los términos de cooperación con ese país.Una vez que se tenga la metodología bajo la cual se realizará el rescate de los mineros, la Secretaría del Trabajo iniciará con los trabajos para el rescate de los mineros, que prevén que comiencen en 2020.