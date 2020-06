¿Qué pasó entre Chumel Torres y Beatriz Gutiérrez Müller?

Escuchar Nota

Entre tuits y conferencias

"¿A este personaje invitan a un foro sobre discriminación, clasismo y racismo? Sigo esperando una disculpa pública de este individuo sobre los ataques a mi hijo menor de edad", señalando en un círculo a Chumel Torres, uno de los invitados al foro del Consejo Nacional para la Prevención de la Discriminación , en el que participarían el periodista Alejandro Franco, los actores Maya Zapata y Tenoch Huerta, así como Mónica Maccise, titular del Conapred, quien poco después, anunció en el matutino Así las cosas de W Radio, la cancelación de un foro sobre racismo y clasismo en nuestro país.En unos minutos, la etiqueta #chumelchillón se volvió tendencia, con múltiples mensajes contra el comediante. "¿Dónde denuncia uno si conapred lo discrimina?", reviró Chumel en su cuenta de Twitter y posteriormente dedicó su programa La radio de la república en Tele Fórmula a contar cómo se canceló inesperadamente el foro. Más tarde criticaba también que la decisión hubiera sido por el mensaje de Beatriz Gutiérrez Müller. "A la primera dama no se le toca ni con el pétalo de un tuit", escribió en su cuenta."Usted es mamá y a las mamás se les respeta","No podríamos decir que fue censura, porque no estamos seguros", explica respecto a la cancelación del foro del Conapred la actriz Maya Zapata."Esta reacción en redes sociales es sintomática de que la gente está esperando un cambio, pero en lo que jamás estaré de acuerdo que tengan una importancia casi más grande que la democracia, estas solamente son una voces", agrega la actriz que estaba confirmada como ponente y participará en el foro de este jueves.Lamenta que "se pierde un espacio importantísimo de debate. Entiendo que causa escozor este tema y el personaje en cuestión, pero es importante que se escuchen todas las voces".Confirmó que el foro se llevará a cabo hoy a las 18:00 horas en la plataforma racismo.mx, como una iniciativa ciudadana, en la que participará junto a Chumel Torres, Federico Navarrete, Yoko Ogaka y Mariana Ríos, moderadoEn la mañanera del miércoles, López Obrador abrió otra polémica al decir que desconocía la existencia del Conapred y que invitar a un foro sobre racismo al youtuber (sin mencionar su nombre), era "como invitar a un torturador a un foro de Derechos Humanos".Al abordar el tema, el presidente agregó: "Conapred. Es que un día voy a poner aquí cuántos organismos crearon para todo, para la transparencia y es cuando más robaron y más ocultaron todo... ayer (el martes) que surge esta polémica, ¿cómo es que se llama esto?, ¿para qué se creó? Para evitar el racismo, híjole, y la discriminación".Finalmente, por la tarde del miércoles Chumel Torres se disculpó en Twitter con Beatriz Gutiérrez Müller. "Mi mamá ya me hubiera regañado por no pedir disculpas a @BeatrizGMuller por ofender a su chavito. Pero mi mamá ya no está. Pero como me está viendo siempre y no quiero hacerla enojar. Aquí va: Claramente no pensamos ni yo ni mi equipo que fuera a tener todo este impacto".En un segundo tuit, el conductor de su propio show en HBO completó: "Nunca me metería contra un morrito y no quiero tener eso en mi conciencia. Una disculpa a usted y a su hijito por lo hecho y ojalá todo esté bien. Usted es una mamá y a las mamás se les respeta".Para hablar de racismo,