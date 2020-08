¿Qué podría pasar hoy 27 de agosto? Esto dice el aterrador misterio de TikTok

Escuchar Nota

"La verdad saldrá a la luz pronto. No son identificables, se comunican. Somos ratas de laboratorio. Ya vienen. Boeing 777 200 ER. 27 de agosto", reza uno de los mensajes

En el caso del audio nos dice "J bn rvftujpojoh ju." que sería "i am questioning it" que en español seria "lo estoy cuestionando" pic.twitter.com/ulEDH7l3l9 — scar blood (@scarbloood) August 23, 2020

Luego de poco tiempo el sujeto publica el siguiente video pic.twitter.com/BNVjQEChNi — scar blood (@scarbloood) August 24, 2020

​Las catástrofes que han ocurrido en lo que va del 2020 han puesto de cabeza al mundo. Desde la pandemia de coronavirus hasta una plaga de langostas en África y los incendios arrasadores en diferentes partes del planeta han marcado un año de incertidumbre. Pero,, quienes han advierten que algo devastador o, por lo menos, extraño sucederá hoy 27 de agosto.Todo. Una usuaria (Karen Daniela, @scarblood) se topó con uno de los clips, mientras navegaba por la red social y decidió descifrar el misterio de la cuenta 2819394837167, llamada "Help Us".En los últimos días,, lo que arrojaría nuevas pistas de lo que supuestamente ocurrirá este jueves, incluso, algunos internautas han señalado que el suceso será durante la madrugada, por lo que algunos recomiendan "mantenerse despierto".Este día lleva tan solo unas horas,?¿Se desatará el caos? ¿Explotará una bomba? ¿Llegarán los extraterrestres?, quien creó un hilo en Twitter sobre los códigos de la cuenta de TikTok,La internauta logró descifrar una serie de mensajes ocultos por medio de códigos binarios y morse en los clips, los cuales contenían imágenes bastante perturbadoras.Sin embargo,, pues la usuaria descubrió que otros códigos arrojaban frases contundentes como: "Víctimas", "Boening 777-200 ER", "Ellos vienen", "No ha terminado", "Malaysia 370", "No queda mucho tiempo".El pasadomuy pronto.El primer video tiene de fondo una extraña música parecida a los que se escucha en un carrusel, pero con interferencias. Se alcanzan a distinguir unas siluetas y al final se leen las palabras "star" (comienzo). Mientras que en la descripción del video está escrito: "the time is near be ready", es decir, "el tiempo está cerca, prepárate".Posteriormente,En cuestión de minutos, el usuario publicó el siguiente clip:Información por Milenio