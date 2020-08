Que por favor me trate bien: Tania Ruiz sigue luchando contra el Covid-19

Escuchar Nota

"Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! ¡Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó de visita y sorpresa el virus Covid-19!", reveló a sus seguidores.



"Sigo luchando y espero en Dios estar pronto de regreso y con todas las ganas. ¡Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre! Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones, gente bonita. Los quiero, ¡y gracias siempre por todo!", mencionó.



La modelo mexicana y novia del expresidente, y recientemente reapareció para dar a conocer nuevos detalles de su salud.Tania compartió que ". Hay momentos en que se pasa de lo fatal que me he sentido. Pero a veces tiene sus horas buena onda, que me trata mejor".Ruiz reveló que el cuidado de su hija Carlota quedó a cargo de sus padres, mientras ella se encuentra aislada, aunque se desconoce dónde se encuentra.