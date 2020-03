¿Qué productos comprar ante pandemia por coronavirus?

Escuchar Nota

(OMS) declaró pandemia, ha surgido la duda sobre si los mexicanos estamos preparado para esta situación y qué insumos hay que adquirir en caso de una posible cuarentena, como ya se ha dado en otros países.Pese a que hasta ahora todos los casos que registra nuestro país son por importación, es decir el virus se ha detectado en personas que viajaron al extranjero, y, es importante saber qué hacer en caso de aislamiento.Por elloLa Cruz Roja estadunidense compartió una serie de acciones para preparar a los ciudadanos ante una eventual cuarentena por Coronavirus Covid-19.Sal, azúcar, aceite, semillas, leche en polvo, algunas especias, paquetes de arroz y frijoles, pasta, café y té. Se trata de insumos que se encuentran en la despensa en cualquier época y se conservan a temperatura ambiente.Las verduras, frutas, pescado, frijoles y chiles, entre otros alimentos pueden conservarse durante años, siempre que las latas estén en buen estado. Hay que verificar la fecha de caducidad y contenidos nutrimentales.Carne de res, pavo o pollo y algunas frutas y verduras. Debido a que estos alimentos no duran mucho tiempo o pierden propiedades con el tiempo, no se deben almacenar en grandes cantidades. Es importante que los productos estén sellados al vacío.Huevos, queso, mantequilla, pan, frutas y verduras. En el caso de los dos últimos se deben elegir aquellos que aún no alcancen un punto considerable de maduración.Algunas frutas pueden durar varios días manteniendo todas sus propiedades mientras maduran en casa, como las manzanas, guayabas, naranjas y limones.Cereales, barras energéticas, palomitas de maíz, helados y cualquier alimento que pueda servir como colación, para evitar periodos largos de ayuno.Como cada familia es diferente, habrá algunos que también deban adquirir fórmulas lácteas, papillas y pañales para los bebés, así como croquetas o alimento para las mascotas. Hay que tener en cuenta que los insumos deben de cubrir al menos dos semanas.Jabón de manos, gel antibacterial, desinfectantes para el hogar, detergente, limpiadores multiusos, toallas de papel. Estos pueden ser adquiridos incluso a granel.Analgésicos, remedios estomacales, bebidas con electrolitos, vitaminas, vendas y curitas. La Cruz Roja estadunidense recomienda revisar minuciosamente la fecha de caducidad de cada uno de los productos.En caso de personas con enfermedades crónicas se debe de tener recetas electrónicas o en copias fotostáticas para abastecer los medicamentos por lo menos para 20 días.En Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional cuenta con un protocolo de acción e información en caso de una eventual pandemia como la que se vive desde algunas semanas, este contempla acciones antes, durante y posteriores a la emergencia sanitaria.Así como una guía que detalla las acciones que debe realizar la comunidad para evitar los contagios y preparar el hogar y la familia para afrontar la emergencia por Coronavirus Covid-19.Por su parte, el Gobierno de México también ha difundido una serie de medidas para prevenir el aumento de brotes en el país.