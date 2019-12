Que programas sociales no se queden en el papel, reclama AMLO

Estuvimos en Hidalgotitlán y terminamos la gira de supervisión del programa Sembrando Vida en los estados de Chiapas, Tabasco y Veracruz. Es el programa de reforestación más grande del mundo. pic.twitter.com/2gPRA4CXFt — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 15 de diciembre de 2019

Al continuar este domingo con el último punto de su gira de este fin de semana para supervisar la aplicación del programa, el presidenteconminó a que los programa sociales “no se queden en documentos” y que se autorice el presupuesto para que lleguen los apoyos a los beneficiarios.Durante un acto con pobladores del, en el municipio de Hidalgotitlán, Veracruz, localizado a una hora y media de distancia al sur del Coatzacoalcos, el mandatario se comprometió a, para lo cual adelantó que aplicará el mismo modelo implementado en Oaxaca, donde se entrega el presupuesto de manera directa a las autoridades de las localidades (en el caso de Oaxaca nombradas por usos y costumbres), y que sean los mismos pobladores a quienes se les pague para hacer los caminos."Se hacen caminos bien hechos, se da trabajo y queda el presupuesto en la misma región para reactivar la economía", explicó, además de detallar que en Oaxacacon esta dinámica que pronto acudirá a inaugurar.Con este acto, el presidente concluyó una gira que comenzó el viernes, y en la que vistió comunidades de Chiapas, Tabasco y Veracruz.En su última parada, en el domo comunitario del Ejido San Carlos, López Obrador inició su mensaje con un llamado a que“Estamos haciendo esta gira para supervisar los programas, en particular el de Sembrando Vida, porque queremos que los programas se apliquen, que no se queden nada más en los documentos, y que se definan en las oficinas, se autorice incluso presupuesto, pero que no lleguen los beneficios, no queremos eso. Queremos que lo que se está planeando se convierta en realidad, y que actuemos con rectitud, con honestidad y transparencia”, indicó el Jefe del Ejecutivo.Durante el acto, al que asistió el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, y la secretaria del Bienestar, María Luisa Albores, el presidente aseguró que en, lo que obligó a un millón de veracruzanos dejar su hogar para buscar oportunidades.Incluso ahora se compra al extranjero productos como maíz, “la planta bendita que se da en todos lados, y que es originaria de nuestro país”, y México se convirtió en el país del mundo que más compra dicho cultivo fuera de sus fronteras. También se compra arroz, trigo harinero y leche."Vamos a apoyar el campo para regresar al campo, para producir en México lo que consumimos, no tener abandonadas las tierras ejidales, las pequeñas propiedades", insistió el mandatario, quien dijo que uno de los programas encaminados a ese propósito es Sembrando Vida, con el que se cultivaronpermanentes en éste año.Detalló que a los beneficiarios del programa se les paga 5 mil pesos mensuales, pero se les entrega 4 mil 500, y se quedan de ahorro 500 para que el programa se mantenga por lo menos un año después de que termine su gobierno.Al instante, asistentes al acto le pidieron: “reelígete”, pero López Obrador insistió que “no va a haber reelección, yo soy maderista. Imagínense lo que dirían mis adversarios; ‘Cómo va a seguir si ya está chocheando el viejito este’; (pero) estoy al cien”.Subrayó que no se trata de un tema relacionado con su salud, sino que “, tenemos que actuar con democracia, no hay que tenerle mucho apego al poder. El poder es humildad, sólo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Ese es el poder”.Tras respaldar al gobernador de Veracruz, a quien definió como una persona honesta, agregó que en esta entidad, “los otros eran impresentables, si venían había que tener cuidado con la cartera”.