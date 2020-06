¿Qué puedes preguntarle al chico o chica que te gusta?

Escuchar Nota

¿Una cosa que nunca volverías a hacer?

¿Preferiría ser dos veces más inteligente o dos veces más feliz?

¿Qué pasó la última vez que lloraste?

¿Cuándo fue la última vez que estuviste muy nervioso por hacer algo?

¿Qué sorprendería a tus padres de ti?

¿Cuál es tu peor hábito?

¿Qué súper poder te gustaría tener por un día?

¿Con qué personaje ficticio tienes un crush?

¿Si pudieras vivir en cualquier lugar del mundo cuál sería?

¿Tienes algún hábito extraño?

¿Quién te conoce mejor?

¿Qué hacías después de la escuela?

¿Cómo te describirían?

¿El último libro que te encantó?

¿El mejor programa de tv del mundo?

¿Hasta ahora cuál ha sido tu mejor año?

Si pudieras regresar en el tiempo, ¿qué consejo te darías?

¿Una experiencia que de no vivirla te decepcionaría profundamente?

¿Pedir perdón o permiso?

¿Amor o dinero ilimitado?

Si supieras que vas a morir en una semana, ¿qué harías?

¿La canción que más escuchas?

¿Vacaciones en la playa o vacaciones en Europa?

Si hubieras sido un niño prodigio, ¿en qué área te habría gustado destacar?

¿Qué sería lo primero que harías si te ganaras la lotería?

¿Con qué celebridad cambiarías vidas?

Si fueras cantante, ¿cómo llamarías a tu primer álbum?

¿Qué historia vergonzosa, de ti, siguen contando tus amigos?

Si sólo existiera un condimento en el mundo, ¿cuál elegirías?

¿A cuántas personas te gusta invitar en un viernes por la noche?

¿Hasta ahora cuál ha sido tu peor año?

¿Una cosa rara que te hace romper una relación de inmediato?

¿Qué persona ficticio te recuerda a ti mismo?

¿Crees en el karma?

¿Tu programa de tv favorito de niño?

¿Algo raro que te atraiga de una persona?

¿Categoría que quitarías de Jeopardy?

¿Algo sobre lo que seas supersticioso?

¿La experiencia más aterradora que has tenido hasta el momento?

¿Un no-político que te gustaría ver en el poder?

¿Una canción cursi que te sepas de memorias?

¿Una persona que ya no viva con la que te gustaría cenar?

¿Crees que es importante estar al tanto de las noticias?

¿El mejor regalo que has recibido?

¿Darías uno de tus dedos por tener wifi gratis donde quiera que vayas por el resto de tu vida?

¿Lo primero que harías si tuvieras un día en el cuerpo de una mujer?

Si te dijeran que puedes regarle algo a alguien y que el presupuesto es ilimitado, ¿qué darías y a quién?

¿Lo más amable que alguien pueda decir de ti?

¿Casa enorme en los suburbios o pequeña con una gran vista?

¿Una curiosidad de tu familia?

Tenemos para ti una serie de preguntas con las que puedes iniciar conversación con el chico que te gusta. Es verdad que el amor no se trata de enumerar cuestionamientos, pero esta selección te da un panorama de cómo puedes conocer más a quien te interesa.El portal psicología y mente tiene también otras opciones, más serias, digamos, para comenzar a conocer más profundamenye a quien te gusta.A pesar de que el rencor y la venganza no son lo mismo, si que están relacionadas. Las personas vengativas y rencorosas cumplen una serie de características, como explicamos en el artículo “Personas rencorosas: 10 rasgos y actitudes que las caracterizan”. La respuesta a esta pregunta puede aportarte información muy valiosa.Todos hemos sufrido alguna vez por alguien. Reconocerlo es bueno para el propio equilibrio emocional. Si el chico te cuenta algo así y se sincera contigo, vuestra confianza irá en aumento.En relación a la pregunta anterior. Si la persona tiene una buena actitud respecto a sus exparejas, es un signo positivo, lo que puede significar que ha aceptado la ruptura. Si el odio se apodera de él, puede que no.Todos hemos pasado por buenos y malos momentos en esta vida. Al fin y al cabo, son experiencias que nos haces crecer.Todos recordamos algún momento de nuestra vida que nos hacer sentir orgulloso. Si quieres conocer a ese hombre en profundidad, es bueno que te lo cuente.Puede que el hombre que quieres conocer tenga algún tipo de miedo. Ya sea el miedo a la incertidumbre, al éxito o alguna fobia.Fumar es un mal hábito pero, por desgracia, son muchas las personas que fuman. Si tú fumas, quizás debas preguntarle esta pregunta.Igual que sentir rencor por alguien, el odio es una emoción negativa que no nos hace ningún bien. Siempre es mejor centrarse en uno mismo y pensar solamente en aquellos que se preocupan por nosotros.Si quieres saber si el hombre que pretendes conocer es sensible, puedes hacerle esta pregunta y ver qué responde.Si, además, deseas tener algo con ese hombre. Esta pregunta puede aportar información importante por si alguna vez tenéis un encuentro íntimo.Si deseas conocer sus gustos cinematográficos, este pregunta es una buena alternativa.Esta pregunta es importante tanto si lo que deseas es tener una amistad con ese hombre o un noviazgo.Con su respuesta, la persona da información de sus gustos a la hora de residir en un lugar y, además, de cómo es la persona.Es bueno saber si el hombre que quieres conocer comparte tus gustos musicales.Este tema puede ser considerado abstracto, por lo que te permitirá observar como reflexiona y se adentra en temas filosóficos ese hombre que te interesa conocer.Todos tenemos nuestros gustos e inquietudes. Esta pregunta te permitirá saber si sus gustos encajan con los suyos.de manera repentina, ¿cambiarías algo en tu manera de vivir?Es una pregunta que va muy relacionada con la anterior, pues permite saber qué es lo que le hace feliz a una persona.A veces estamos demasiado ocupados para hacer lo que realmente queremos hacer, pero nunca es tarde.Esto te ayudará a averiguar qué concepto tiene sobre la fidelidad en las relaciones de pareja.Hay personas que confunden el enamoramiento con el amor. Por eso, puedes leer el artículo “¿Qué es el amor? (Y qué no lo es)”Está bien tener expectativas y sueños. Pero también es importante que estos sean realistas.Hay personas que ya sea por sus hábitos u otros motivos están más lúcidos a ciertas horas del día. Es bueno saber si es como tú.Si eres amante de los animales, te gustará que la respuesta a esta pregunta sea afirmativa.Esto te hará saber cuáles son sus inquietudes. Leer aporta muchos beneficios, tal y como te explicamos en el artículo “5 increíbles beneficios de leer libros para tu cerebro”Rodearte de gente con hábitos saludables, es bueno para que tu también los tengas. La salud es lo primero.Hay personas que son incapaces de perdonar. El perdón no solo es bueno para la persona a la cual perdonas, sino también para ti.Cada persona vive el amor a su manera. Algunas de ellas son extremadamente enamoradizas y otras son menos efusivas.Hay cosas de las que nos podemos alegrar o odiar de nuestro pasado. Cuando no se acepta una situación, puede que deseemos volver al pasado.Es una manera de saber cómo se valora a sí mismo el hombre con el que tienes contacto y si presta excesiva atención a su aspecto físico.Hay personas que son muy reflexivas y otras que no lo son en absoluto. Además, las personas excesivamente reflexivas pueden magnificar los problemas.Si ese hombre te interesa para algo serio, seguramente te gustará saber la respuesta a esta pregunta.Especialmente en nuestra juventud, todos hemos hecho cosas poco convencionales.Una manera de ver un lado diferente de la persona que deseas conocer más a fondo.Una pregunta que pretende indagar en la importancia que le da la otra persona al aspecto físico.Afirmar que nunca has mentido es una gran mentira. Todos lo hemos hecho, aunque sea una mentira piadosa.Su respuesta puede aportarte información sobre cómo es la persona y si le gusta explorar y conocer mundo.El sentido del humor es una de las cualidades más valoradas en una pareja, por lo que es positivo saber si la otra persona tiene un gran sentido del humor o no.Todos nos hemos fijado en algún modelo, alguien que nos ha servido de guía y ha influenciado nuestra personalidad.La infancia es una etapa muy importante de nuestra vida, que nos marca y dice mucho de nuestra personalidad.Como ves, el catálogo es muy completo. Puedes hacer una disección y quedarte con las que más te gusten y se acoplen a tu forma de ser.