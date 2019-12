¿Qué religión profesan los multimillonarios del mundo? Forbes lo revela

¿Alguna vez te has preguntado qué religión profesan los más multimillonarios del mundo? Pues la revistareveló información al respecto.La mayoría de los hombres más ricos del mundo que aparecen en la lista Forbes tienen un perfil bajo en cuanto a sus prácticas religiosas, sin embargo, esto se sabe sobre ellos:, el filántropo multimillonario defensor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, es cristiano, pero se desconoce su dominación específica.El magnatenació en el seno de una iglesia protestante, sin embargo, ahora es agnóstico, según diversas fuentes.“Creo en los sistemas morales de la religión, son súperimportantes […] creo que tiene sentido creer en Dios, pero exactamente qué decisión en tu vida haces de manera diferente a causa de ello, no lo sé”, dijo Gates en 2014, en entrevista para la revista Rolling Stone.Por su partecreció siendo prebisteriano, pero al igual que, en la actualidad se describe como agnóstico.El hombre más rico de Francia y CEO del grupo LVMH,, es católico, mientras que el mexicanoprofesa el catolicismo maronita.La Iglesia católica maronita o Iglesia siríaca maronita de Antioquía, es una de las 24 Iglesias “sui iuris” integrantes de la católica. De acuerdo con Forbes, es una Iglesia oriental católica que “sigue la tradición litúrgica antioquena (o siria occidental) en la que utiliza como lenguaje litúrgico el siríaco occidental y como lengua auxiliar el árabe libanés”., quien gracias a sus negocios con el grupo Inditex, Zara, entre otras creó una fortuna de 62 mil 700 millones de dólares, profesa la religión católica, en tanto, el maganate, es judío, aunque una vez se describió como escéptico.El famoso, fundador y CEO de Facebook, creció como judío, luego se dijo ateo y ahora practica el budismo. Por su parte, cofundador de Google, no se crío bajo ningún principio religioso, pese a que su madre era judía.