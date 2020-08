Que se investigue a mi hermano; también estoy dispuesto a declarar: AMLO

Escuchar Nota

"Es un texto de lectura obligatoria en las redes sociales muestra toda la red de complicidades de componendas de cómo operaba el régimen de corrupción e injusticias y privilegios y nunca se había visto algo así el señor Lozoya”, dijo.

Nuestro país podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de Lozoya y García Luna. En este desafío, asumo mi responsabilidad y creo que hará lo mismo la Fiscalía General de la República, el Poder Judicial y el pueblo entero.https://t.co/pwD79BkKY8 pic.twitter.com/VU6IzlSYJQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) August 22, 2020

Luego de haber leído completa y con calma la denuncia de, el presidenteaclaró que no es un “verdugo” pero consideró que es unTras hacer la petición pública de que su hermanosea investigado, luego de que se diera a conocer un par de, el presidente dijo que no debe haber distinción en la aplicación de la ley.Reiteró que su hermano, pero de ser necesarioAclaró que en el caso de Emilio Lozoya no se trata de un acto de venganza, “es justicia. Qué no se piense que es una venganza política, no soy verdugo, no es mi fuerte la venganza, justicia pero es el momento de limpiar de corrupción, de purificar la vida pública”.En la descripción de su video en Twitter el mandatario dijo que México podría ser ejemplo mundial si se hace justicia y se va a fondo en los casos de el exdirector de Pemex y el ex secretario de Seguridad,e insistió en que este es un momento definitorio en la historia de México para acabar con la “peste de la corrupción”.Dijo que confía en que la Fiscalía General de la República actúe conforme a la ley y refirió tres puntos ante las denuncias y videos que circularon está semana:Uno, “que se sepa que no se guarden nada que todos los mexicanos conozcamos, como eran los gobiernos, cómo se hacían negocios a la par del poder público toda la verdad conocer toda la verdad”.Dos: “queporque es mucho dinero y tenemos que recoger todo lo que se robaron, Todo lo que se pueda, transparencia recuperar el dinero”.Tres: “castigar a los responsables he dicho quepara ver qué opina en la medida que salgan todas estas cosas que toda la fiscalía”.López Obrador indicó que Lozoya decidió hablar ” solicitar protección a cambio de hablar de decir todo lo que él hizo y sabía Y también lo que hicieron otros durante el tiempo en que fue director de Pemex en el sexenio pasado”, pero agregó que también se refiere a lo que se heredó del sexenio de Felipe Calderón.Insistió en que “habló como nadie lo había hecho en la historia del país sobre corrupción… Acusa diestra y siniestra, a Carlos Salinas no como ex presidente sino como cabildero, dice, o gestor del PAN. Denuncia al ex presidente Calderón y al ex presidente Peña y a secretarios de hacienda a funcionarios, hace una denuncia de entrega de sobornos, por recibir sobornos a senadores del pan para que aprobaran la llamada reforma energética”.