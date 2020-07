¿Qué se presentó en el Nintendo Direct Mini?

Escuchar Nota

México.- El día de hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct, el cual estuvo acompañado de la palabra mini, a pesar de que el evento tuvo una duración de prácticamente 30 minutos.



El evento estuvo protagonizado por Animal Crossing: New Horizons y el Nintendo Indie World, aunque también hubo otras novedades.



XENOBLADE CHRONICLES: DEFINE EDITION



Se trata de la nueva versión del juego lanzado originalmente en Wii, aunque también contó con una adaptación a Nintendo 3DS. Este título saldrá al mercado el próximo 29 de mayo y contará con renovados además de una jugabilidad más depurada.







De igual manera, contará de dos ediciones, la estándar y la coleccionista, misma que además incluirá un steelbook, vinilo y banda sonora descargable, así como un póster y un libro de arte.



LA COLECCIÓN DE 2K GAMES



La empresa distribuidora de videojuegos con sede en Novato, California, Estados Unidos, 2K Games, indicó que varios de sus juegos llegarán a Nintendo Switch el 29 de mayo, entre los que se encuentran dos clásicos de la ciencia ficción como la XCOM 2 Collection, que incluye XCOM 2, 4 packs de contenido descargable y la expansión “War of the Chosen”; y la Colección Legendaria de Borderlands, que contiene el juego original de Borderlands, su secuela, Borderlands 2, y su “pre-secuela”, Borderlands: The Pre-Sequel.



De igual forma, la firma llevará a la consola de Nintendo su serie BioShock, con BioShock Remastered, BioShock 2 Remastered y BioShock Infinite: The Complete Edition, así como BioShock: The Collection, en la que se incluyen los tres juegos de BioShock en un solo pack.



MARVEL ULTIMATE ALLIANCE: THE BLACK ORDER



En este nuevo pase de expansión, el Dr. Doom se enfrentará a los Cuatro Fantásticos, que estará disponible para Nintendo Switch a partir de hoy. El nuevo pack añade a los Cuatro Fantásticos y al Dr. Doom al plantel de personajes, y se verán las caras en una nueva historia. El pase de expansión, que también incluye el pack 1 y el pack 2, está disponible en Nintendo eShop. Cabe destacar que Shadow of Doom es el tercer y último pack de expansión.



CATHERINE FULL BODY



Se trata de un remake del juego original, el cual combinaba puzzles y aventuras. Estará disponible próximamente para Nintendo Switch.



En esta versión, los gamers tendrán que escalar diversas torres de bloques, además de sumergirse en un título que explora temas como el sexo y la infidelidad dentro de la vida de pareja. Catherine: Full Body estará disponible para Nintendo Switch el 7 de julio.



RING FIT ADVENTURE



Debido a que actualmente el mundo continúa afectado por la pandemia del coronavirus, Ring Fit Adventure puede ser un juego atractivo, debido a que brinda la posibilidad de hacer ejercicio en casa.



Asimismo, la gran N ha anunciado una nueva actualización, la cual permitirá a los jugadores cambiar el idioma y elegir una voz femenina para el aro parlanchín.



También añade un minijuego de ritmo, en el que los jugadores se moverán al compás de una docena de pistas musicales de Ring Fit Adventure, al igua que con temas provenientes de juegos populares de Nintendo como Super Mario Odyssey, Splatoon 2 y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.



SUPER SMASH BROS. ULTIMATE



El Nintendo Direct Mini también desveló nuevo contenido que estará disponible próximamente para varios títulos de Nintendo Switch, como la noticia de que el primer luchador del Super Smash Bros. Ultimate Fighters Pass Vol. 2 procede de la serie ARMS, una de las propiedades intelectuales de Nintendo más recientes.



De igual forma, la compañía pidió paciencia a sus fans, debido a que el plan con el que contaban se ha visto retrasado. Después de todo, el coronavirus ha alterado la planificación. Además, los suscriptores de Nintendo Switch Online podrán probar ARMS gratis.