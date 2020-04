Que siempre sí... Sugieren ahora usar cubrebocas

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Tanto en calles, como en el supermercado y el transporte público de la ciudad, cada vez es más frecuente ver a personas que, en medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, optan por salir con cubrebocas.



Y aunque las guías originales de la OMS y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, en inglés) han dicho que el uso de las máscaras debe limitarse a quienes sufren el padecimiento respiratorio, cuidadores de enfermos y personal de la salud, esta opinión experta está a punto de cambiar.



Se prevé que la CDC ahora aconseje a la población en general el uso de cubrebocas no médicos, es decir, no los quirúrgicos ni las máscaras N95, sino los hechos de tela que hasta se pueden fabricar en casa, indicó Robert Redfield, director de la CDC.



Los cubrebocas caseros habrán de ser usados en espacios públicos.



De acuerdo con The New York Times, el directivo informó que hasta el 25% de las personas infectadas con el SARS-CoV-2, que provoca el Covid-19, pueden no mostrar síntomas, lo que complica el esfuerzo de contener la propagación del virus.



Al menos en teoría, es posible que el uso de cubrebocas no médico ayude, aunque sea de forma mínima, a reducir la transmisión del patógeno en la comunidad. La medida está enfocada a que el usuario de la máscara proteja a los otros en caso de que sea portador asintomático.



"Al estar hablando o exhalando, esas personas podrían estar expulsando microgotas, partículas que pudieran contaminar superficies o que se inhalen a las vías respiratorias de otros", explicó Abelardo Elizondo, jefe de la división de neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.



No obstante, autoridades sanitarias y especialistas también han expresado preocupación de que, en el pánico, las personas prefieran comprar el equipo de protección profesional, ocasionando escasez de los insumos que el personal médico necesita para enfrentar la pandemia.



"Hay que ser muy puntuales. Los cubrebocas quirúrgicos y los N95 se utilizan en el área de salud, con pacientes enfermos de las vías respiratorias o con pacientes que están inmunosuprimidos", remarcó Elizondo. "No son para la población general".





Recomendaciones



- Continúa con el lavado de manos frecuente y el distanciamiento social. Un cubrebocas no te hace inmune al Covid-19.



- Haz tu propio cubrebocas con telas como el algodón. No compres mascarillas quirúrgicas o N95, el personal médico lo necesita.



- No compartas nunca tu cubrebocas.



- Evita tocar la tela del cubrebocas. Solo debes manipular los sujetadores de la mascarilla.



- Lava los cubrebocas caseros de tela con detergente y cloro.



¿Quién debe usarlas?



- Mascarilla N95.



- Personas en muy alto riesgo de contagio, como médicos y enfermeros con contacto con pacientes con Covid-19.



- Cubrebocas quirúrgico.



- Pacientes con Covid-19 o gente en alto riesgo de contagio, como cuidadores de los enfermos, personas inmunosuprimidas y personal de hospitales que no tienen contacto directo con los pacientes.



- Cubrebocas casero.



- Personas con moderado o bajo riesgo de contagio, como la población en general que tiene que salir de casa por algún motivo o trabaja en áreas con gran flujo de gente, como supermercados.



Fuente: Abelardo Elizondo, jefe de la división de neumología de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax.