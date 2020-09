¿Qué significa soñar que engañas a tu pareja?

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Aunque el mundo de los sueños ha sido muy estudiado por los humanos, en realidad aún queda mucho por descubrir. Hay quienes dicen que es ahí donde se revelan nuestros más profundos deseos, pero ¿qué tan cierto es esto?



En el ámbito de la pareja, todos nos hemos despertado con “ojito remi” luego de soñar que nuestra pareja nos “pone el cuerno”. O tal vez, es al revés y amanecemos con culpa por haber engañado a alguien mientras dormíamos. No hay que tomarnos los sueños de forma literal y menos aquellos que involucran amor o sexo.



Pero seguro estás pensando que estos sueños algún significado deberán de tener, y no te equivocas, el punto es que puede haber varias interpretaciones. Es por ello que aquí en te decimos cuáles son las tres explicaciones más frecuentes.



1. Soñar que eres infiel con alguien desconocido



Hay ocasiones en las que sueñas que engañas a tu pareja con alguien que en tu vida real no conoces o no recuerdas su cara.



Debes saber que cuando soñamos, nuestro “yo” se divide en varios personajes ficticios y es por eso que probablemente en tu sueño engañes a tu pareja ¡contigo mismo! Sí, suena raro pero esa es la manera en que la mente se expresa respecto a tu falta de confianza o de calidad de vida.



2. Soñar que eres infiel con alguien conocido



Si durante tu sueño engañas a tu pareja con alguien que ya conoces, tal vez tu subconsciente está tratando de alentarte a ser un poco más sexy o atrevido/a en el ámbito sexual. No debes confundir a los protagonistas del sueño con lo que realmente representan.



Por ejemplo, si sueñas que eres infiel con un compañero o compañera de trabajo, el sueño no tiene nada que ver con la “atracción” hacia esa persona, sino con lo que representa; puede ser que te gustaría que tu pareja tuviera ciertas cualidades de esa persona.



3. ¿Qué significa la infidelidad?



Hay otra interpretación sobre este tipo de sueños y está relacionada con el significado que tú le das a la infidelidad. Tal vez has estado hablando mucho acerca de este tema y por eso tu subconsciente lo incluye en tus sueños.



Aquí, la persona con la que eres infiel, es un tipo “mensajero” que te alerta y enseña respecto a este tema.



Lo que no debes olvidar es que los sueños a veces son tan ambiguos que no siempre tienen un significado en particular. Algunos tienen “mensajes” a los que deberías prestar atención, sin embargo, no son predicciones para tu futuro.



Si de plano son muy confusos, podrías buscar ayuda profesional para interpretarlos y descubrir que es lo que te quieren decir.