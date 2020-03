¿Qué significan las letras de la etiqueta del Censo 2020?

Escuchar Nota

@INEGI_INFORMA buen día una pregunta qué significa la letras de la etiqueta que dejan los del censo, aún no me toca en mi casa pero ya vi muchas por mi trabajo pic.twitter.com/xuVjbL94MH — Mayra Soto (@Mayra_2ss) March 3, 2020

En redes sociales ha surgido la duda sobre las letras que contiene laque realiza el Inegi.Se trata de un código interno, informa el Instituto, mediante su cuenta de Twitter.Censada.Pendiente por censar.Vivienda Deshabitada.No Vivienda; o sea una bodega o establecimiento.Vivienda Colectiva; una casa hogar, de uso común.1.- Desde la primera visita, el entrevistador delcolocará en la puerta de la vivienda la calcomanía del Censo 2020, independientemente de si se encuentra alguien o no en el inmueble.2.- Si nadie se encuentra en el inmueble, la calcomanía no significa que la vivienda ya fue censada.3.- La calcomanía significa que el inmueble forma parte del Inventario de Viviendas del INEGI.4.- La calcomanía del Censo es verde y tiene un código QR que permite al entrevistador dar seguimiento al número de visitas realizadas.5.- Las letras que aparecen en la calcomanía son códigos internos que permiten llevar un control de las viviendas visitadas y censadas.6.- Si en hasta una tercera visita no se encuentra a nadie en la vivienda, el entrevistador dejará una carta-invitación con un código QR para que el cuestionario se pueda responder vía internet, para lo cual deberá proporcionarse una clave de acceso para realizarlo en línea.7.- El entrevistador estará pendiente de que este proceso se haya atendido por parte del entrevistado.8.- Es fundamental tener a la mano los mecanismos para la identificación de los entrevistadores.9.- Cuando toquen a la puerta de la vivienda deberán estar debidamente identificados portando chaleco y sombrero con logotipo del INEGI y una credencial visible con fotografía, holograma y número de folio.10.- La identidad se puede comprobar llamando al número telefónico gratuito 800 111 46 34 y en el sitio de internet censo2020.mx.