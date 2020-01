¿Qué significará el brexit para los viajeros?

Escuchar Nota

(CNN) — La salida de Gran Bretaña de lafinalmente llegó, pero después de todas las advertencias de caos para los turistas entrantes y problemas para los viajeros deque se dirigen al continente, ¿qué situaciones enfrentarán realmente los viajeros después del 31 de enero?La llegada del brexit se produce tres años y medio después de que el país celebró unque lo puso en marcha y una serie de plazos incumplidos, cada uno con la amenaza de que Reino Unido se fuera sin “acuerdo”, un escenario que planteó la perspectiva de una escasez de suministros médicos y alimentos, así como largas colas fronterizas.Aunque Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero, seguirá siendo parte del mercado único y la unión aduanera en los términos del período de implementación o transición.Esto dura hasta el 31 de diciembre de 2020, cuando se espera que se promulgue un nuevo acuerdo comercial, acuerdos de seguridad y leyes de inmigración.La imposibilidad de llegar a un acuerdo podría llevar a que un “no acuerdo” se convierta en un prospecto una vez más. Por ahora, esto sigue siendo un problema para otro día.En abril de 2019, el Parlamento Europeo confirmó que había llegado a un acuerdo para que los ciudadanos del Reino Unido viajen sin visa en una estadía corta (90 días en 180 días) dentro del Área Schengen sin fronteras que cubre la mayor parte de Europa occidental.“El período de transición, que comienza el 1 de febrero,que los viajes entre Reino Unido y Europa se mantendrán exactamente igual hasta el 31 de diciembre de 2020″. Según la FCO ( Foreign and Commonwealth Office ), los ciudadanos del Reino Unido pueden seguir viajando a la Unión Europea exactamente como lo hacen ahora”, dice Tom Jenkins, director ejecutivo de la Asociación Europea de Turismo. “No necesitarán una visa o seis meses restantes en su pasaporte o evidencia de un boleto de regreso”.Frank Marr, presidente de Viajes y Turismo de la PRCA y MD de AM + A, una empresa de marketing de viajes con sede en el Reino Unido, está de acuerdo.“Según los acuerdos actuales, esperamos que una gran parte de las cosas permanezcan igual: el acceso a los países de la Unión Europea debería no cambiar para los visitantes que desean permanecer en Europa por menos de un mes”, dice.Sin embargo, como Reino Unido y la Unión Europea no pueden iniciar negociaciones legales sobre su relación futura hasta febrero, no está claro cómo se tratará a los viajeros en 2021.Priti Patel, ministro del Interior de Reino Unido, ha dicho que pase lo que pase, la libertad de movimiento y la capacidad de trabajar en Reino Unido sin una visa para ciudadanos de la Unión Europea, terminará.Actualmente hay planes para que Reino Unido forme parte del nuevo Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) a partir del próximo año (aunque aún existe la posibilidad de que ETIAS no esté funcionando en ese momento).Similar a la exención de visa ESTA utilizada por los turistas de Reino Unido que viajan a Estados Unidos, el ETIAS permitirá a los ciudadanos de Reino Unido viajar al Área Schengen sin una visa, siempre que paguen 7 euros.La exención durará tres años y se puede comprar en línea. Sin embargo, la participación de Reino Unido en ETIAS depende de que el Parlamento de Reino Unido garantice que los ciudadanos de la Unión Europea puedan viajar de vacaciones sin una visa al Reino Unido utilizando un sistema electrónico similar.Jonathan Smith, de la Asociación de Agentes de Viajes Británicos (ABTA), dice que las personas fueron receptivas a la idea cuando la asociación de viajes realizó una investigación sobre lo que se sabía sobre ETIAS.“La mayoría de las personas con las que hablamos estaban bastante contentas con él, siempre y cuando no fuera demasiado costoso o no les tomara mucho tiempo hacerlo”, dice Smith.Una excepción a ETIAS será la República de. Desde 1923, el Área de viaje común haque personas del Reino Unido e Irlanda hayan podidoentre los dos países sin visa.“El brexit no cambia la facilidad de llegar a Irlanda o la calidez de la bienvenida”, dice Niall Gibbons, presidente ejecutivo de Tourism Ireland.Sin embargo, la posibilidad muy real de que el Reino Unido y la Unión Europea no lleguen a un acuerdo para fines de 2020que los viajes sin fricción a través del Canal de la Mancha podrían terminar definitivamente en 11 meses.“Bien podría ser que volvamos a comunicarnos sobre los temas de losen plazos anteriores”, agrega Smith.“Como la necesidad de que los pasaportes tengan una validez adicional, lo que sucedería con los cambios en las reglas de manejo y la validez de las Tarjetas de seguro médico europeas”.Con información de CNN en Español