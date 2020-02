¿Qué simboliza la roca que aparece en Parasite?

Escuchar Nota

"El dinero viejo no colecciona rocas. Es la gente nueva que necesita adaptarse a su nuevo estatus, pero también quieren alcanzar un aire de sofisticación. (Adquirir una suseok) es un camino sencillo para alcanzarla", dijo Pyun.



Aunque aparece sólo unos minutos en la cinta "Parasites",. Min–hyuk, el amigo que entrega este obsequio, explica que la tomó de la colección personal de su abuelo y le comentó que se dice que trae riqueza material a la familia que la posea.Pero,Su nombre es, toma forma a partir de elementos naturales, como el viento y el agua, y su tamaño puede variar desde piedras inmensas, hasta unas más pequeñas que solían adornar los pupitres de los niños.Kyunghee Pyun, profesora de historia del arte en el New York Fashion Institute of Technology y especialista en coleccionismo, explicó al medio "Artnet" que los conocedores que se dedican a coleccionar rocas suseok buscan cualidades como gran densidad y peso, y evitan las piedras ligeras y débiles, con tendencia a quebrarse.Pyun también comentó que las piezas con forma de oleaje, como la que aparece en "Parasites", son de las más deseables. Otro elemento con el que deben de cumplir es que el mineral no sea alterado por el humano, debe permanecer en su estado natural. Aunque en países como China y Japón donde también existe esta tradición se les da un baño de barniz para acentuarla., pero eso no significa que su precio sea elevado, explicó la experta, y que tampoco son consideradas como las piezas centrales de alguna colección de arte.La tradición fue relevante en los años de la dinastía Joseun, de 1392 a 1897, pero hoy en día ya se está abandonando la práctica de coleccionarlas. Sin embargo, durante la década de los 80 tuvo un segundo aire porque jóvenes empresarios que hicieron su propia fortuna comenzaron a adquirirlas.Bong Joon-ho declaró a The Hollywood Reporter que fue una decisión deliberada la aparición de la suseok en la cinta, y es que la piedra está presente en los momentos clave de la cinta.. En la escena de la inundación de la casa de los protagonistas, la roca aparece de nuevo -desafiando la gravedad y densidad- flotando en las aguas negras y todo empieza a empeorar para la familia.Al final, así como los jóvenes empresarios de los 80 adquirieron la piedra como un atajo para alcanzar la sofisticación, la piedra que auguraba ser un amuleto de suerte para la pronta abundancia de la familia Kim, terminó siendo una herramienta que apresuró el camino de la violencia con la que culmina la cinta.