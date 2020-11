¿Qué simboliza un ratón en Buckingham en The Crown?

Escuchar Nota

Es evidente que lo notaste.En el episodio 3 (“Fairytale) de la cuarta temporada de The Crown, se puede ver un pequeño roedor atravesar uno de los salones del Palacio de Buckingham mientras la reina Isabel, la reina Madre y la princesa Margarita esperan la llamada de confirmación del compromiso de Carlos y Diana.Ratones, un problema de siglos en el Palacio de BuckinghamSi bien se desconoce hasta ahora si el ratón fue intencional o no, las plagas de roedores en el Palacio de Buckingham tienen cientos de años.De acuerdo con Margaret Rhodes, prima de la reina Isabel, la reina Mary solía usar ratones como objetivos de práctica de tiro durante la Segunda Guerra Mundial, contó a la BBC.Lo único que pidió a los encargados de atrapar al roedor fue no decirle nada a Michelle.Es tal el problema con los roedores que en Downing Street, el lugar de residencia del Primer Ministro, tienen un gato encargado de eliminar a los ratones.No es el único ratón que ha aparecido en The CrownEn el caso del ratón que aparece en la cuarta temporada, varios usuarios de redes sociales han apuntado a que podría tratarse de un simbolismo para mostrar que aunque el matrimonio de Carlos y Diana parecía perfecto, en realidad no lo era.¿Tú qué piensas? ¿Lo viste?Con información de Excélsior