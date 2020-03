Qué sustitutos de cloro utilizar para desinfectar la ropa

Escuchar Nota

Ciudad de México.- En estos tiempos de crisis, desinfectar y cuidar tus objetos personales es de suma importancia para no contagiarte del virus COVID-19. Sin embargo, una de las soluciones más eficaces para evitar contagios es no salir de casa y mantener distancia social ante todo. No obstante, si tú necesitas salir y aún lavando tu ropa normal temes que la ropa quede infectada, entonces aprende aquí con qué ingredientes podrás realizar una limpieza efectiva y reducir las posibilidades de contagio.



Según la Organización Mundial de Salud (OMS o WHO, por sus siglas en inglés) el virus SARS2-COV2 se puede “transmitir en todas las áreas, incluyendo aquellas donde hay calor y humedad”. La mejor manera de evitar la trasmisión es protegerte con lavarte las manos a menudo. Así, el virus se elimina y quedas con menos probabilidad de contagiarte.



Además, existe el mito de que al usar alcohol o lejía podrás eliminar el virus de tu cuerpo y de tu ropa. Según la OMS, esto no es verdad. En un comunicado oficial, la organización comunicó: “Rociar alcohol o lejía sobre tu cuerpo no mata a los virus que ya entraron a tu cuerpo. Rociar este tipo de sustancias puede dañar tu ropa y mucosas (como ojos y boca). Sí se pueden usar en distintas superficies, siempre y cuando se sigan las apropiadas recomendaciones”.



Ante esta situación, ¿qué ingredientes son los mejores para desinfectar tu ropa y sustituir el cloro? Es muy sencillo, ya como lo mencionó la OMS, el agua y el jabón son los mejores aliados para eliminar cualquier virus y bacteria de la piel y de la ropa. Sin embargo, si buscas algo más fuerte puedes utilizar las siguientes cosas:



Vinagre







El vinagre es un desinfectante natural que te ayudará a limpiar las superficies de tu casa. Puedes utilizarlo directo de la botella en tu ropa blanca y después lavar con agua y jabón para reducir el olor. Si combinas el vinagre con aceites ayudarás a aumentar su efectividad. Lo mismo aplica para superficies de tu casa.



Bicarbonato







Este ingrediente era el favorito de nuestras abuelas y con mucha razón. Puedes mezclarlo con vinagre y las burbujas ayudarán a limpiar y desinfectar las superficies y la ropa. Mezclarlo con limón ayuda a combatir las manchas.



El agua oxigenada







Su fórmula ayuda a matar cualquier bacteria y te ayudará a reducir manchas. Mézclalo con bicarbonato y tendrás un potente limpiador

Te recomendamos que, antes de que utilices cualquiera de estos ingredientes hagas una prueba en una parte que no se vea de tu ropa, esto para evitar que tus prendas se descoloren o se dañen.



