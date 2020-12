¿Qué tan grande fue el apagón eléctrico que sufrió México?

Escuchar Nota

“Esto es equivalente a la electricidad que consume el Valle de México”, comentó el director del Cenace, Carlos Meléndez, durante una conferencia de prensa.

“Si se llegase a perder el sistema eléctrico, tardariamos muchísimas horas o incluso un día en poder restablecerlo (…) consideramos que se hizo correctamente”, declaró el director de distribución de CFE, Guillermo Nevárez Elizondo.

México enfrentó una, durante la tarde del pasado 28 de diciembre de 2020.Las autoridades energéticas encabezadas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) revelaron que, pero todavía no saben exactamente qué la provocó.Este problema eléctrico significó quedurante una hora aproximadamente.Al menos 16 centrales eléctricas, incluidas solares y eólicas, salieron de operación ante un, después de queLos directivos a cargo de transmisión y distribución de electricidad aseguraron que este tipo de fallas no son comunes, sino que se trata de un caso extraordinario.Los cortes en el suministro eléctrico como el que ocurrió en las principales ciudades del país Forbes México preguntó el costo económico del apagón, a lo que CFE respondió que no hay una estimación porque no hay manera de que se reclame un caso fortuito, es decir, alguna circunstancia ajena a la compañía fuera de su control.El titular de la CFE,, dijo que a la hora del problema, no solo la compañía estatal generaba electricidad para el Sistema Eléctrico Nacional, sino también compañías privadas, y hoy presentará un análisis con los detalles del incidente.