¡Que tristeza! Comercial causa polémica por mostrar a Santa Claus con Covid

tan solo en televisión nos hemos topado con todo tipo de comerciales, algunos muy perturbadores otros no tanto,Las imágenes han generado indignación para muchos televidentes mientras que otros lo calificaron como una gran opción para hacer conciencia en tiempos de pandemia.de esta forma se evitara la propagación desmedida del virus.En las imágenes se puede ver al personaje postrado en una camilla del hospital, notablemente debilitado por los efectos de la enfermedad, incluso en un momento se ve como es trasladado de emergencia para salvarle la vida.En una tarjeta contenía el obsequio se puede leer "gracias por lo que haces por todos nosotros".Es importante mencionar que este anuncio no es apto para niños, ya que podría crear un fuerte impacto psicológico en ellos, sin embargo,"¡Es tan conmovedor! Me encanta". "Video muy conmovedor, pero la gente estúpida no lo entiende. Es una pena que haya muchas personas así". , fue la opinión de varias personas.A continuación te mostramos el comercial de Santa Claus enfermo de COvi