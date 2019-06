¿Qué va a pasar con los gatos de Palacio Nacional?

Como parte del Plan de Bienestar Animal para beneficiar a los gatos que habitan en Palacio Nacional, damos inicio con la evaluación clínica de cada ejemplar en nuestra clínica móvil. pic.twitter.com/w09pgtqHj5 — FMVZ UNAM (@FMVZUNAM) 17 de junio de 2019

Ciudad de México.- Desde hace más de 15 días inició una campaña a través de las redes sociales en la que se advierte que los gatos que viven en Palacio Nacional serían sacrificados.Hoy retomó relevancia esta protesta digital bajo el hashtag #ConLosGatosNo cuando se divulgaron imágenes de los felinos domésticos que son sacados para ser llevados a... Muchos usuarios se preguntan ¿a dónde?En relación a esta información, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMZV) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) publicó en su cuenta de Twitter que dieron inicio a la evaluación clínica de cada ejemplar.“Como parte del Plan de Bienestar Animal para beneficiar a los gatos que habitan en Palacio Nacional, damos inicio con la evaluación clínica de cada ejemplar en nuestra clínica móvil”, tuiteó la institución educativa.Pero las dudas de la comunidad tuitera siguen, incluso exigen una explicación del gobierno federal sobre cuál va a ser el destino final de los mininos.Tal como sucedió hace algunos días, la cuenta Carmen LaDeLosGatos (@Carmen_Hern) alertó desde temprana hora de este lunes que estaban ya enjaulando a los felinos en Palacio Nacional.“Actualización urgente ¿Qué está pasando con #LosGatosDePalacio? Hoy en la mañana personal de @FMVZUNAM empezó a atrapar a los gatos”, advirtió.El pasado el pasado 28 de mayo, esta usuaria escribió: “Trabajé ahí un tiempo, y al igual que algunos trabajadores me solidaricé con los mininos y les compré alimento. Sólo que a diferencia de todos, cuando salí no me olvidé de ellos porque los gatos nunca me dejaron”.En aquella ocasión, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que en colaboración con la FMVZ de la UNAM se realiza desde hace meses un programa de atención integral para un cuidado responsable de los gatos que habitan en el inmueble en el que actualmente vive el presidente Andrés Manuel López Obrador.“El programa consiste en una revisión médica, análisis clínico, aplicación de vacunas, detección de enfermedades, desparasitación y, en su caso, esterilización. Como complemento, se impartirán talleres de ‘tenencia responsable’“, detalló.