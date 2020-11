¿Qué vehículos no circulan el jueves por concentración de Ozono?

Escuchar Nota

SE ACTIVAN MEDIDAS POR ALTAS CONCENTRACIONES DE OZONO ⁰EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO (ZMVM).



La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) indicó que este jueves dejarán de circular algunos vehículos debido a la activación de medidas por altas concentraciones de Ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.Todos los vehículos con holograma de verificación 2.Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación PAR y todos los vehículos con engomado de color verde, terminación de placa de circulación 1 y 2.Los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas por letras no circulan.Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación “00”, “0” o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2, por lo que deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.La CAMe detalló que pipas de reparto de gas no circulan tampoco entre las 05:00 y 22:00 horas si tienen terminación de placa PAR, excepto las que cuenten con válvula de desconexión seca.Respecto al transporte público, la CAMe datalló que los taxis podrán circular entre las 05:00 y 10:00 horas para apoyar la movilidad en la capital.Con información de Excélsior