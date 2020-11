Qué ven los niños en internet: Los 5 Streamers más populares

Escuchar Nota

Ciudad de México.- Twitch es una de las páginas más visitadas de todo el mundo, México no es la excepción. Es la primera plataforma que se enfocó en el streaming; transmisiones en vivo.



Muchos se preguntan ¿Quiénes son? ¿Por qué son tan populares? Es por esto que desde Hablamos de Gamers, sitio especializado en el mundo del gaming, elaboró este listado para despejar cualquier duda.



A diferencia de Youtube todo el contenido es transmitido en vivo. Twitch se convirtió en la red social perfecta para amantes de los videojuegos. Muchos se conectan para ver a sus ídolos jugar o grabar cualquier contenido en vivo.



En Twitch existe la opción comentar en vivo, por lo que no solo se trata de ver Twitch, sino de la comunidad. Se puede compartir con miles de usuarios que tienen los mismos intereses.



Principales Streamers del momento según el portal Web HablamosDeGamers.



AuronPlay:



Raúl Álvarez Genes, mejor conocido como Auronplay, hace video críticas divertidas sobre temas variados. Auron trabaja frente a cámara y reacciona con un humor muy satírico, casi negro, a videos, canciones y cualquier tema que sea viral.



Cuenta con más de 5 millones de seguidores que aman verlo satirizar, reaccionar y opinar sobre cualquier tópico.







Ibai Llanos:



Ibai es el narrador de videojuegos en español más famoso, sí, cuál juego de fútbol las partidas de videojuegos también necesitan narradores.



A las partidas de videojuegos competitivas se les llama “eSports” y sus narradores son llamados “Casters”. Los casteos del español Ibai son únicos, llenos de emoción y de seguidores.







El Rubius:



El youtuber en español por excelencia, pionero de los videos de gaming. Rubén Doblas, alias El Rubius, empezó a subir contenido a YouTube en el 2006, mucho antes de que se pudiera ganar dinero con dicha red social.



Hoy cuenta con casi 40 millones de seguidores que aman verlo jugar. Su audiencia lo sigue porque es gracioso y tiene mucha chispa. Ver al El Rubius es como tener en el sofá de la casa al amigo más divertido del mundo utilizando una Playstation o un Xbox.







TheGrefg:



The Grefg, el influencer joven más importante del mundo del gaming. Cuenta con 13 millones de suscriptores en Youtube y destaca por sus partidas streaming de Fortnite en Twitch.



Los jóvenes lo siguen por su entusiasmo y lo ven como un ejemplo de perseverancia. Escribió un libro sobre cómo triunfar en los eSports.







Coscu:



Uno de los pocos streamers del momento que es argentino. Canta música trap, hace transmisiones en vivo de juegos, reacciones a virales, y comparte bastante de su vida privada.



En ocasiones hace stream de cosas tan cotidianas como armar una silla gaming, o tomar sol en su piscina. Tiene una base fiel de seguidores llamados la Coscu Army, los que aman verlo hacer cualquier cosa, con tal que sea con humor.