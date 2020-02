Que venda ‘chicles y cebollas’ y deje la escuela, dijo maestra a niña de primaria

Escuchar Nota

Morelia, Michoacán.- Que mejor sacara a su hija de la escuela y la pusiera a trabajar vendiendo “chicles y cebollas”, pidió una maestra a una madre de familia en Huetamo, luego de que la profesora la citó en la escuela para comentarle que su hija, quien cursa el tercer grado, no llevaba la tarea y que iba muy atrasada, dio a conocer la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).



El órgano autónomo informó que, de acuerdo con el testimonio de la mamá, la menor tenía que entregar un poema y cuando la maestra lo revisó le dijo que estaba mal y que se retirara a su casa hasta que lo hiciera bien; situación que se repitió días después, cuando la maestra la puso a leer en voz alta en clase y como no lo hizo bien de nuevo le pidió que se retirara a su casa y regresara hasta que aprendiera a leer.



Por este caso de maltrato psicológico, la CEDH integró la queja ZIT/044/2020 en contra de la maestra Fabiola R. y el director de la Escuela Primaria “Benito Juárez” de la localidad de Urapa, Gustavo M., por hechos considerados violatorios a los derechos humanos de la alumna de inicial D.



Además de este, la Comisión atendió otro caso de violencia a la niñez, esta vez por acoso escolar, por el que también se emitieron las medidas cautelares de protección, luego de que una niña cayera por las escaleras tras ser agredida por sus compañeras.



En Zacapu el visitador regional Víctor Villanueva Hernández inició la queja de oficio ZAM/105/2020 por el caso de la niña de la escuela Primaria “Benito Juárez” en Zacapu agredida por otras estudiantes.



La queja se integró en contra de las autoridades educativas y personal de esa institución por violación al derecho a la seguridad en los centros educativos y a una educación libre de violencia.



De acuerdo con las versiones periodísticas la alumna de inicial B. fue agredida por tres compañeras y cayó de una escalera lo que le provocó varias lesiones. Según el testimonio de la mamá la menor era víctima de acoso escolar y tenía miedo de asistir a la escuela porque sus compañeras le quitaban el dinero, hecho que con anterioridad fue reportado a las autoridades.



La comisión emitió medidas cautelares de protección a la menor dirigidas a la Secretaría de Educación en el Estado (SEE) para evitar represalias o afectaciones de otra índole en perjuicio de la niña.



La CEDH expresó su indignación ante los casos de violencia hacia la niñez, que resultan mucho más preocupantes al ocurrir en espacios en donde los servidores públicos son los responsables de velar por los derechos de las niñas y los niños, por lo que exhortó a las autoridades educativas a que establezcan de manera inmediata protocolos de atención, y que se capacite a directivos y profesores de las instituciones educativas sobre los conocimientos necesarios para atender sin dilación asuntos de esta naturaleza.





Con información de La Voz de Michoacán