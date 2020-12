¡Qué viva Beetoven! A 250 años de su natalicio

Escuchar Nota

"Prácticamente agarré el tema del primer movimiento y lo presento tal cual. Hasta puedes decir: '¿Qué es esto? ¿Un arreglo para clarinete y percusiones? Pero a medida que se empieza a presentar el tema, se empieza a deshacer; juego con el tema, lo deshago", explica García Islas en entrevista.

"Beethoven se inspiró en eso, y me gusta mucho la idea de la música que llega a la calle, más allá de la sala de concierto", añade la mexicana.

"Me he dado cuenta que algo que me gusta mucho en su música, y que yo hago también, es el desarrollo. Es conocido por ser un compositor que desarrolla mucho sus temas, los varía; que los lleva, más en la música que se considera romántica de su periodo, a sus últimas consecuencias expresivas", expone García Islas.

"(Documentos que permiten) adentrarse en su vida y progresiva sordera, su difícil vida privada, pero que a la vez ilumina su proceso creativo", según advierte la Beethoven Anniversary Society, entidad que coordina el programa alemán de las celebraciones bajo el nombre BTHVN2020.



Una pieza de cámara para clarinete y percusión que le fue comisionada por lapara ser estrenada por Duplum, dúo conformado por Fernando Domínguez e Iván Manzanilla, en ocasión del aniversario del compositor.El nombre de la pieza proviene de una simbología de la época, porque, en su trío, Beethoven incluyó en el tercer movimiento variaciones de un tema de la ópera L'amor marinero, de Joseph Weigl -Gassenhauer, que significa canción popular-, que se oía hasta en las calles.Pero, además, en muchas ciudades del mundo hay calles llamadas Beethoven.La nueva pieza, virtuosa, veloz y demandante, de poco más de 18 minutos de duración, se estrenará el 27 de diciembre a las 12:00 horas, en el marco virtual del Foro Internacional de Música Nueva Manuel Enríquez.En ocasión del aniversario del compositor universal,, en colaboración con la Beethoven-Haus de Bonn, Alemania, creó una experiencia digital para adentrarse en el mundo del genio.Se trata de Beethoven Everywhere (artsandculture.google.com/project/beethoven), en el que participan, junto a la Beethoven-Haus, 17 instituciones culturales de siete países, entre ellas el Carnegie Hall de Nueva York, la Chineke! Orchestra de Londres, el sello discográfico alemán Deutsche Grammophon y la Academia Karajan de la Filarmónica de Berlín.Sometido recientemente a remodelación, y cerrado al público ate la pandemia, el inmueble contribuye al proyecto con más de 500 objetos de su colección completamente digitalizados, como el legendario retrato que realizó Joseph Karl Stieler a Beethoven, quien aparece con el manuscrito de su Misa solemne y rodeado de plantas.Además de objetos personales, entre instrumentos y el escritorio donde guardaba en desorden sus manuscritos, notas, borradores, autógrafos, cartas y partituras.Además, entre los artículos exhibidos, destacan los "audífonos" en forma de trompeta que uso para ayudarse a escuchar., un proceso que continuaría hasta quedar completamente sordo. De hecho, en el sitio de la Beethoven-Haus ( http://www.beethoven.de ) es posible escuchar algunas de sus obras del modo como él las habría escuchado, dando cuenta de su pérdida gradual.Por ejemplo, para la época de su famosa Sinfonía No. 5, el deterioro es evidente; un perturbador zumbido acompaña la música a un volumen bajo.Para comunicarse con amigos y conocidos, utilizaba los "libros de conversación". Esos cuadernos, que utilizó por una década, quedaron bajo resguardo de su secretario, Anton Schindler, y han sido fuente de estudio para investigadores. La colección completa era de 400 volúmenes, pero solo un tercio se han podido conocer, pues la mayor parte se perdió o fueron destruidos por el propio Schindler.A fin de acercar al público a la figura del compositor, se crearon también 25 textos en línea sobre distintos aspectos de su trabajo y personalidad, como 12 hechos para ayudarte a conocer a Beethoven, Por qué la música de Beethoven es tan fascinante y Beethoven como marca.Por ejemplo, fue el primer artista free-lance; sabía negociar con sus editores, quienes se disputaban sus obras y estaban dispuestos a pagar un precio alto por conseguirlas. Un contrato muestra cómo tres príncipes estuvieron dispuestos a enviarle dinero con regularidad para que no dejara Viena, donde residió tras dejar Bonn hasta su muerte, en 1827.Beethoven, por otro lado, amaba la naturaleza y en sus largas caminatas encontraba inspiración para sus composiciones, llevaba consigo un pequeño cuaderno para anotar ideas. Y pronto abrazó a la Ilustración francesa: libertad, igualdad y fraternidad; temas en los que también ahonda el proyecto.La Beethoven Anniversary Society planea, además, dos eventos televisivos y en línea.El pianista y director Daniel Barenboim y la West Eastern Divan Orchestra ofrecerán mañana un concierto de aniversario, sin público, con la interpretación del Concierto No. 3 para piano y la Sinfonía No. 5. La elección de la Quinta, conocida como Sinfonía del destino, supone un mensaje de esperanza en un año marcado por la epidemia del coronavirus, al transitar de "la oscuridad a la luz".El recital estará precedido por un mensaje del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, patrono de las celebraciones.Una noche antes, hoy, está programada una fiesta en su honor, con la transmisión por radio e internet del estreno mundial de las obras comisionadas a Quincy Jones y Max Richter desde el Telekom Fórum, en Bonn.Debido a la pandemia y la cancelación de múltiples actividades a lo largo del 2020, las celebraciones del compositor más tocado en el mundo se extenderán hasta septiembre de 2021. Serán 250 días del nuevo año para celebrar al genio con cerca de cien proyectos planeados, de acuerdo con la Beethoven Anniversary Society.El Festival Beethoven, en Bonn, del 20 de agosto al 10 de septiembre, marcará el fin de la celebración.