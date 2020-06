Quebrará AHMSA a empresas de Coahuila

Escuchar Nota

Monclova, Coah.- Si Altos Hornos de México sigue castigando a proveedores locales con la falta de pago de sus servicios, muchos van a perder su empresa, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda en Coahuila, Andrés Osuna Mancera.



Sostuvo que la acerera debe de cumplir, pues primero pidió a los proveedores de Monclova un plazo de tres a seis meses para pagar, pero ya transcurrieron 18 meses y no les ha pagado, lo que debe hacer, ya que la deuda que tiene con ellos no es cualquier cosa.



Comentó que AHMSA tiene muchos créditos y cuando recibe dinero por las ventas de su producción, los primeros que cobran son los bancos, se cobran “a lo chino”, en vez de permitir que los proveedores sean los primeros en cobrar lo que se les adeuda.



Manifestó que todo esto está afectando hasta a empresas que no dependen de manera directa de AHMSA, pues los proveedores no tiene dinero para hacer pagos a compañías que les prestan servicios y les venden bienes para realizar trabajos en la acerera.



‘No se puede dejar colgada a tanta gente’



Andrés Osuna Mancera consideró que es importante que se concrete la asociación o venta de AHMSA, a fin de que no quiebre, pues no se puede dejar colgada a tanta gente, en este caso a los proveedores y las empresas que les ofrecen servicios o productos.



El entrevistado dijo que hasta el Gobierno Federal, Estatal y Municipal están resultando afectados por la crisis financiera de la acerera local, ya que ante la falta de pagos, los proveedores tampoco pueden cumplir con el pago de los diferentes impuestos.



En el caso específico de empresas dedicadas a la construcción de fraccionamientos habitacionales, dijo que también están resultado afectadas porque los trabajadores de AHMSA y de las empresas proveedoras tienen menos posibilidades de acceder a créditos de Infonavit para la adquisición de una casa habitación.



Cierran mineros con protesta carretera 57 por casi una hora



A la manifestación asistieron líderes del Sindicato Nacional Democrático y de la Sección 293 quienes motivaron a los mineros a luchar mediante estas acciones para llamar la atención de autoridades federales con el fin de que no retiren los contratos con la empresa CFE y no muera la empresa Micare.