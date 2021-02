Queda Depor City fuera de liguilla

Escuchar Nota

Acuña, Coah.- Después de tener un muy mal cierre de torneo en la campaña Verano 2020 de la Liga Municipal de Futbol Rápido que preside David Jiménez, a la escuadra del Depor City no le quedó de otra más que jugar la Recopa buscando por lo menos ganarse este trofeo para no acabar con las manos vacías.



Durante las primeras jornadas del torneo el Depor City logró mantenerse en los primeros lugares de la tabla y se consolidaba como candidato para quedarse con el trofeo de campeones o por lo menos subirse al pódium, pero tras el largo receso por la pandemia ya no pudieron recuperar su mejor nivel y terminaron quedándose sin la oportunidad de poder pelear por los trofeos.



Los números de este equipo fueron de 11 partidos disputados, de los cuales solamente pudieron ganar dos y perdieron nueve, perforando las redes enemigas en 18 ocasiones y permitiendo que les anotaran 48 goles, siendo una de las defensas más vulnerables del torneo.