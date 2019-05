Queda en libertad ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier

Un juez dictó sentencia absolutoria al ex gobernador de Tabasco, Andrés Rafael Granier Melo, quien el pasado mes de enero se le otorgó la prisión domiciliaria, para continuar el proceso legal en su contra en su domicilio en la Ciudad de México.Los dos casos pendientes en los juzgados federales relacionados con el presunto desfalco de la administración de Granier Melo quedaron resueltos.El Gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, confirmó que se realizó una audiencia de segunda instancia del fuero común este miércoles, en la que quedó absuelto el exgobernador, Granier Melo.Uno de los abogados del ex mandatario, Miguel Alberto Romero Pérez, en declaraciones anteriores, precisaba que Granier Melo goza de buen estado de salud y una vez concluido el procedimiento podría regresar a Tabasco donde lo espera su familia y tiene sus propiedades.El ex Gobernador de Tabasco Andrés Granier logró en 2015 recuperar 9 de los 13 inmuebles que le fueron asegurados dos años antes, tras haber sido acusado de un presunto desvío de 2 mil 605 millones de pesos del erario.Apenas el pasado 25 de abril de este año, el hijo del ex gobernador Fabián Granier Calles, dejó las instalaciones del Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco (Creset), donde estaba recluido desde noviembre de 2018; esto después de obtener un amparo en el juzgado tercero del distrito, por el delito de fraude fiscal.Un día antes de la liberación del hijo del ex gobernador de Tabasco (25/04/2019), circuló en redes sociales la reaparición del ex secretario de Salud, Luis Felipe Graham Zapata en el parque Centenario 27 de Febrero durante el segundo juego de la serie disputada entre Diablos Rojos del México y los Olmecas de Tabasco.Graham Zapata estuvo cinco años prófugo de la justicia -incluso fue emitida una ficha roja a nivel internacional para su búsqueda--, pero le dieron la boleta de libertad de los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito que la Fiscalía General del Estado (FGE), abrió en su contra desde el 2013, fecha desde la que se le con