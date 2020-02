‘Queda Eagle Pass en buenas manos’: ex mayor

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- La ciudad de Eagle Pass quedó en buenas manos ahora que las riendas administrativas han quedado a cargo del alcalde Luis Sifuentes y el concilio municipal que tendrá dos nuevos concejales, dijo el ex mayor Ramsey English Cantú.



Al respecto dijo, "pienso que el ayuntamiento hará lo necesario para asegurar el bienestar de la comunidad, tomando en cuenta buenas decisiones en cada proyecto y cada plan que se propongan".



Dijo que el haber terminado su relación laboral y administrativa con la ciudad, no significa que no tenga buenas relaciones con las autoridades que ahora están a cargo de dirigir los destinos de la frontera, pues asegura que hizo lo correcto al permanecer por 14 años sirviendo a esta comunidad.



Sin embargo, reconoció que aunque exista un guía para gobernar, lo importante son los empleados de los distintos departamentos que son quienes forman el equipo que se encarga de hacer cada proyecto realidad.