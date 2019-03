Queda estampado por no hacer alto

Por no respetar un señalamiento vial y circular a exceso de velocidad, un motociclista se impactó contra un vehículo en la colonia Latinoamericana, en un aparatoso accidente que dejó solamente daños materiales.Los hechos se registraron a primera hora de la madrugada, cuando un joven identificado como Luis Ángel Felipe Méndez transitaba a bordo de una motocicleta por la calle Valparaíso y al llegar al cruce con México no hizo el alto y se impactó contra un vehículo.El carro Volkswagen Beetle, con placas FMA 6911, era conducido por una mujer que transitaba con dirección de oriente a poniente y se proyectó contra la unidad de dos ruedas.Debido al impacto que sufrió el motociclista y para descartar alguna complicación en su salud, fue revisado por paramédicos de la Cruz Roja, quienes se encargaron de valorarlo y aseguraron que no ameritaba traslado a un nosocomio.Al lugar también llegó personal de Tránsito Municipal, el cual tomó conocimiento de los hechos; al final los conductores llegaron a un acuerdo para cubrir los daños causados a las unidades.