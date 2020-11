Queda fuera Chicharito de convocatoria en la MLS

Escuchar Nota

CDMX-. Por tercer partido consecutivo, Javier “Chicharito” Hernandez estará fuera de las canchas por lesión, hoy cuando LA Galaxy se enfrente a Real Salt Lake.









“No sé nada respecto a que le hayan hecho una resonancia magnética, pero Javier no ha podido entrenar con el grupo en los últimos días, así que no está disponible para el partido de mañana”, confirmó el técnico interino Dominic Kinnear.



El viernes por la tarde, Chicharito publicó en su cuenta de Instagram unas fotografías de su entrenamiento con el club, seguido de una declaración en la que aceptó no estar en su mejor forma física, ni rendir al máximo desde su llegada y en la que se comprometió a trabajar al doble para no fallarle al club que confió en él.



Chicharito ha participado en 10 de los 19 partidos que ha disputado Galaxy esta temporada y tiene una anotación. Solamente en cuatro encuentros ha jugado los 90 minutos. Primero, una lesión de pantorrilla alejó al delantero mexicano de las canchas por espacio de dos meses, seguido por una molestia en el muslo que lo tiene fuera hasta este momento.