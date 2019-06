Queda herido tras aparatoso choque

Un aparatoso choque registrado en una zona residencial de la ciudad dejó como reultado a una persona lesionada y destrozado el auto que conducía.Eran alrededor de las 9:00 de la mañana cuando la policía y el servicio médico de bomberos se alertaban y se dirigían a las calles First y Avenida C, al norte de esta comunidad.Encontraron un auto Ford Fiesta atravesado en las vialidades y otro Ford Fusion a pocos metros del anterior, en ambos los tripulantes estaban aun esperando la llegada de la autoridad.La unidad Fiesta estaba totalmente dañada de la parte frontal y el conductor daba signos de estar lastimado, asi que paramédicos lo rescataron y colocaron en una camilla para luego llevarlo a una clínica.La policía tomó el hecho para investigación pero adelantó que la causa del percance se debió a que uno de los automovilistas no cedió el derecho de paso.