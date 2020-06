Queda preso por filtrar videos de su ex novia influencer

Escuchar Nota

Monterrey.- Una jueza de Control resolvió ayer someter a proceso penal y mantener en prisión preventiva al modelo que presuntamente divulgó en redes sociales videos y fotografías íntimas de una influencer con quien sostuvo una relación en el 2018.



Diego O., de 24 años, será sometido a proceso por chantaje y delitos contra la intimidad personal.



Mientras se desarrolla el proceso, ordenó la juzgadora, el acusado deberá permanecer internado en el Cereso de Apodaca.



Los abogados Benito Guerrero, Roberto Canto y Ricardo Cerda presentaron la denuncia contra el modelo de fitness y ex novio de la influencer.



En el escrito presentado ante el Ministerio Público se estableció que el sospechoso presuntamente filtró el pasado 19 de mayo tres videos íntimos de la víctima.



Al día siguiente reveló 10 fotografías de su ex pareja, según la denuncia.



Según la querella, el sospechoso amenazó a su ex novia para que accediera a sus peticiones, las que no fueron reveladas, y como ella se negó, ventiló las imágenes.



Como evidencia, los abogados presentaron las imágenes, en las que aparece el detenido, su recámara y su perro.



Diego fue detenido el sábado en Cancún y trasladado a Monterrey.



El domingo compareció ante la jueza Marcia Ibarra, y a través de su defensa pidió tiempo para presentar pruebas a su favor antes de que se resolviera su situación legal.



Ayer, en una audiencia, la juzgadora determinó vincular a proceso a Diego.



Además le concedió al Ministerio Público un plazo de cuatro meses para que termine la investigación.