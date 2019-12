Queda Saltillo sin combis en Navidad

Los usuarios del transporte público tuvieron que esperar hastapara abordar un camión debido a que el servicio se redujo durante el día de Navidad, además las aplicaciones de transporte privado duplicaron o triplicaron las tarifas.Los más afectados fueron los usuarios de las, cuya circulación se redujo casi al 30% de la flotilla, según los propios choferes de la ruta.Ante ello los usuarios tuvieron que valorar otras opciones de movilidad y transporte, como abordar un taxi, sin embargo, fueron muy pocos los que circularon durante este miércoles.De acuerdo con varios usuarios, dePor su parte, las aplicaciones de servicios de transporte privado elevaron las tarifas a más del triple con la modalidad de la tarifa dinámica y también fueron pocos los coches que circularon durante el día.En un viaje de la zona norte de la ciudad hacia el centro de Saltillo, el cobro normal no supera los 50 pesos, sin embargo con la tarifa dinámica,Enla situación fue similar, hasta 40 minutos es lo que esperaban los usuarios del transporte público municipal e intermunicipal para tomar algún microbús o camión de las diferentes rutas colectivas, porque la mayoría de las unidades no prestó servicio por ser 25 de diciembre.Quienes le fallaron a los ramosarizpenses en plena Navidad fueron los concesionarios de las rutas Saltillo-Ramos-Arteaga, Saltillo-Ramos Arizpe,, así como la 15. Y por el lado local, los microbuses de laDurante un recorrido por diferentes puntos de la ciudad se constató que usuarios de todas edades no solo esperaban unidades del transporte en el, sino también en calles de la Zona Centro como Gustavo Espinosa Mireles y la avenida Mariano Morales, del sector Analco.El usuario Fernando Covarrubias pidió a las autoridades municipales que amoneste a las agrupaciones del transporte público por no prestar un servicio adecuado por ser 25 de diciembre.