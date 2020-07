Quedan atrapados en deslave de Los Chorros, ¡viven para contarlo!

Escuchar Nota

Saltillo, Coah.- Ricardo Loera regresaba a Saltillo en compañía de su novia el domingo por la tarde transitando por la carretera 57.



Iba en su vehículo, un Ford Fiesta rojo, cuando al tratar de cruzar por una zona de escurrimiento, se quedó atrapado.



No pudo reaccionar de inmediato, pero él y su novia fueron auxiliados justo antes de que su vehículo quedara sepultado por toneladas de piedra y lodo.



“Pues Dios es muy grande y me protegió a mí y a mi novia, y el carro… pues cosa material…”.



-¿Cómo alcanzaron a salir?



“Los chavos de aquí, los ingenieros son los que se encargaron de ayudarnos, ningún federal de Caminos se paró aquí a ayudarnos en ese momento, y una ambulancia también de Capufe que fue la que nos llevó y nos dio atención médica… Bendito Dios salimos bien, no fue nada, solamente fue el susto y todo”.







-¿Tenía seguro el carro?



“No tenía seguro. Y pues el carro quedó inservible, pero bendito Dios estamos bien y creo que con eso es suficiente”.



El nuevo deslave en el kilómetro 233, donde ya en mayo se había presentado una situación similar, tomó desprevenidos a los conductores que transitaban por esa vía, muchos de los cuales regresaban luego de pasar el fin de semana en las rancherías de ese municipio.



Personal de Capufe rescató lo que quedó del auto, que estaba destrozado y con su interior lleno de lodo. Ricardo y su madre sacaron algunas pertenencias.