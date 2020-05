Quedan dos heridos tras fuerte choque

Escuchar Nota

Eagle Pass, Tx.- Dos lesionados y pérdidas materiales costosas en dos vehículos particulares fue el resultado de un accidente vial registrado en la carretera 1021 (El Indio) a la altura de Wagon Well.



La colisión fue provocada por los conductores de un auto Ford Fusion 2007 de nombre Alejandro Rodríguez de 18 años de edad y Salvador Villagómez de 55 años, quien manejaba una pick up GMC Canyon 2009.



Oficiales del departamento del sheriff tomaron conocimiento del percance e informaron que de acuerdo a las declaraciones de los participantes, el choque se originó porque el auto no cedió el derecho de paso de la pick up cuando se integraba a la carretera.



Al no respetarle el pase, sobrevino el impacto provocando que ambos quedaran afuera del camino.



En el lugar fue requerido personal médico de bomberos quienes atendieron a los heridos y posteriormente transportaron al hospital regional Fort Duncan para una mayor evaluación.



En tanto el choque está en manos de la oficina del sheriff que lo investigan para precisar la responsabilidad.