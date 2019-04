Quedan en cenizas 46 años de historia

Una intensa movilización de los cuerpos de auxilio ocurrió en la colonia Provivienda, luego de que un incendio se propagó en un histórico taller de herrería, el cual quedó completamente reducido a cenizas.Los hechos ocurrieron ayer a las 11:20 horas en la calle 18 de Marzo, del sector en mención, cuando vecinos se percataron de un fuerte olor a quemado y al salir a la calle entraron en pánico al ver las llamas en el local.En medio del susto y la angustia, mientras unos se encargaron de llamar al Sistema de Emergencias 911, otros así avisaron al propietario, identificado como Pedro Montana, quien al llegar solo vio cómo poco a poco las llamas devoraban su histórico negocio de más de 46 años.Afortunadamente alguien se percató de que en el lugar había un perro, por lo que de inmediato le abrió la reja y este salió huyendo; testigos aseguraron que no presentaba lesiones,Al lugar llegaron elementos del cuerpo de bomberos de la Estación Oriente, quienes pidieron el apoyo de otra unidad, así como el arribo de las cisternas porque no lograban sofocar el fuego que ya se había expandido por todo el establecimiento.Al ver que los bomberos batallaban para sofocar las llamas y que de este salía una gran fumarola, los vecinos entraron en pánico porque temían que el fuego se extendiera a sus casas.Uno de ellos manifestó que estaba con el pendiente porque no sabía si en el taller había tanques de gas y al explotar el fuego se extendiera a su casa y ahí también explotaran los cilindros que tenía.Luego de varios minutos los apagafuegos lograron sofocar el incendio y rápidamente personal de Protección Civil municipal se encargó de revisar lo que quedó de las instalaciones.Dieron a conocer que la posible causa del siniestro en el histórico taller, donde se perdieron muebles, equipo, herramienta pero sobre todo puso fin al legado de años, fue una falla eléctrica.