Quedan mujer policía y menor heridas en tiroteo

Monterrey, NL.- Una mujer policía y una menor de edad resultaron heridas de bala, luego de participar en un enfrentamiento afuera de una casa, en la colonia Mujeres Ilustres, en Apodaca.



Trascendió de manera extraoficial que la mujer policía acudió con un compañero al cruce de las calles Leona Vicario y Concepción Barragán, donde se reportaba música a alto volumen en una casa por los festejos de Año Nuevo.



Cerca de la 1:50 horas, dijo una fuente cercana a los hechos, una persona que estaba dentro de la vivienda disparó contra la oficial, quien sufrió un rozón en la cabeza.



Agregó que la uniformada repelió la agresión e hirió a la menor de 17 años, Xóchitl Inman Gómez Sandoval.

Los paramédicos de las ambulancias privadas UMT atendieron a la lesionada de un balazo en la pierna izquierda, para posteriormente trasladarla a la Clínica No. 6 del IMSS.



"Se habla que llegaron los policías para referir a los habitantes de la casa para que bajaran el volumen de su música, pero uno de los presentes al parecer se molestó y disparó desde el interior, logrando balear a la policía", comentó la fuente.



La joven estaba tirada afuera del domicilio de donde presuntamente el agresor disparó a la policía.

Las autoridades policiacas de Apodaca no emitieron ningún comunicado durante la madrugada en relación con la supuesta agresión a la oficial.



El informante detalló que luego de repeler la agresión y herir a Gómez Sandoval, la uniformada fue auxiliada por su compañero, quien la llevó a la Clínica No. 67 del IMSS.



Después trascendió que fue trasladada al Hospital de Zona No. 21 del IMSS.